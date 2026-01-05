https://ria.ru/20260105/smolensk-2066531788.html
В Смоленской области определены вакансии по программе "Земский учитель"
В Смоленской области определены вакансии по программе "Земский учитель"
смоленская область
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Смоленской области продолжается реализация федеральной программы "Земский учитель"; в настоящее время утвержден перечень вакантных должностей педагогов на 2026 год, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.
Программа помогает привлечь учителей в сельскую местность и небольшие города.
"Планируем трудоустроить учителей математики в школы Вяземского, Гагаринского, Духовщинского, Демидовского и Починковского муниципальных округов. В Дорогобужском, Сафоновском и Сычевском округах ждем преподавателей английского языка. В Угранский муниципальный округ планируется привлечь учителя русского языка и литературы, в Хиславичский муниципальный округ — учителя химии, а в город Десногорск — по физике", - уточнил Анохин.
Он напомнил, что в 2025 году по программе "Земский учитель" были трудоустроены 5 педагогов, все они получили выплаты в размере 1 миллион рублей. В этом году в школы региона придут работать 11 учителей – победителей конкурсного отбора программы.