В Смоленской области определены вакансии по программе "Земский учитель"
Смоленская область
Смоленская область
 
21:32 05.01.2026
В Смоленской области определены вакансии по программе "Земский учитель"
В Смоленской области определены вакансии по программе "Земский учитель"
2026
Смоленская область
Школьники на уроке
Школьники на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Смоленской области продолжается реализация федеральной программы "Земский учитель"; в настоящее время утвержден перечень вакантных должностей педагогов на 2026 год, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.
Программа помогает привлечь учителей в сельскую местность и небольшие города.
"Планируем трудоустроить учителей математики в школы Вяземского, Гагаринского, Духовщинского, Демидовского и Починковского муниципальных округов. В Дорогобужском, Сафоновском и Сычевском округах ждем преподавателей английского языка. В Угранский муниципальный округ планируется привлечь учителя русского языка и литературы, в Хиславичский муниципальный округ — учителя химии, а в город Десногорск — по физике", - уточнил Анохин.
Он напомнил, что в 2025 году по программе "Земский учитель" были трудоустроены 5 педагогов, все они получили выплаты в размере 1 миллион рублей. В этом году в школы региона придут работать 11 учителей – победителей конкурсного отбора программы.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Анохин: в Смоленской области в 2027 году появится новый строительный вуз
3 января, 20:09
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
