Первый министр Шотландии намерен провести новый референдум о независимости

© AP Photo / Scott Heppell Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге

ЛОНДОН, 5 янв - РИА Новости. Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что в случае победы Шотландской национальной партии (ШНП) на выборах в шотландский парламент в мае она проведет еще один референдум о независимости от Великобритании.

Шотландские выборы состоятся в начале мая в рамках региональных выборов, которые пройдут по всей Британии.

"Чтобы стать независимыми, нам нужен референдум, который будет признан международным сообществом. В 2011 году Шотландия добилась проведения референдума, когда Шотландская национальная партия получила большинство голосов. Это сработало в 2011 году - и сработает в 2026-м. Поэтому 7 мая цель Шотландской национальной партии не просто победить, а получить абсолютное большинство голосов, которое обеспечит Шотландии право выбирать собственное будущее", - заявил Суинни в ходе запуска предвыборной кампании. Трансляцию речи вели местные телеканалы.

По его словам, шотландцы будут "в ярости", если правительство Великобритании вновь отклонит требование о проведении референдума о независимости. Верховный суд Великобритании в 2022 году признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.

"Лучшее, что мы можем сделать для системы здравоохранения Шотландии, самый важный шаг, который мы можем предпринять, чтобы снизить цены электроэнергию, и лучший способ сделать стоимость жизни людей более доступной - это сделать Шотландию независимой страной", - добавил первый министр.