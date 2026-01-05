Первый министр Шотландии намерен провести новый референдум о независимости

Рейтинг@Mail.ru
18:02 05.01.2026
Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что в случае победы Шотландской национальной партии (ШНП) на выборах в шотландский парламент в мае она проведет еще РИА Новости, 05.01.2026
в мире, шотландия, великобритания, кир стармер, шотландская национальная партия
В мире, Шотландия, Великобритания, Кир Стармер, Шотландская национальная партия
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
© AP Photo / Scott Heppell
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 янв - РИА Новости. Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что в случае победы Шотландской национальной партии (ШНП) на выборах в шотландский парламент в мае она проведет еще один референдум о независимости от Великобритании.
Шотландские выборы состоятся в начале мая в рамках региональных выборов, которые пройдут по всей Британии.
"Чтобы стать независимыми, нам нужен референдум, который будет признан международным сообществом. В 2011 году Шотландия добилась проведения референдума, когда Шотландская национальная партия получила большинство голосов. Это сработало в 2011 году - и сработает в 2026-м. Поэтому 7 мая цель Шотландской национальной партии не просто победить, а получить абсолютное большинство голосов, которое обеспечит Шотландии право выбирать собственное будущее", - заявил Суинни в ходе запуска предвыборной кампании. Трансляцию речи вели местные телеканалы.
По его словам, шотландцы будут "в ярости", если правительство Великобритании вновь отклонит требование о проведении референдума о независимости. Верховный суд Великобритании в 2022 году признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.
"Лучшее, что мы можем сделать для системы здравоохранения Шотландии, самый важный шаг, который мы можем предпринять, чтобы снизить цены электроэнергию, и лучший способ сделать стоимость жизни людей более доступной - это сделать Шотландию независимой страной", - добавил первый министр.
Ранее британский премьер Кир Стармер исключил возможность проведения голосования об отделении Шотландии, однако руководство ШНП считает, что в случае победы на шотландских выборах у партии будет мандат на проведение повторного референдума. В ходе референдума о независимости в 2014 году против отделения проголосовали 55%, за - 45%.
В миреШотландияВеликобританияКир СтармерШотландская национальная партия
 
 
