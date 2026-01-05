В Саратовской области полностью восстановили электроснабжение

САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Саратовской области после шторма и снегопада в выходные, сообщает компания "Россети Волга".
В субботу на территории Саратовской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за штормового южного ветра с порывами до 25-27 метров в секунду, метели, сильного снега, ухудшения видимости. Утром в воскресенье разгул стихии продолжился. Из-за этого были локальные перебои с подачей электричества примерно в двух десятках районов области.
"Сотрудники филиала "Россети Волга" – "Саратовские РС" завершили ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений в Саратовской области. Энергетики восстановили четыре воздушных линии электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ и 48 ЛЭП 6-10 кВ. Работы были осложнены труднодоступностью некоторых энергообъектов. В общей сложности над ликвидацией последствий циклона в 132 населенных пунктах в особом режиме работали 99 бригад энергетиков: 277 специалистов, 123 единицы техники", - отчитались энергетики в своем Telegram-канале.