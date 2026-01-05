В Саратовской области полностью восстановили электроснабжение

"Сотрудники филиала "Россети Волга" – "Саратовские РС" завершили ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений в Саратовской области. Энергетики восстановили четыре воздушных линии электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ и 48 ЛЭП 6-10 кВ. Работы были осложнены труднодоступностью некоторых энергообъектов. В общей сложности над ликвидацией последствий циклона в 132 населенных пунктах в особом режиме работали 99 бригад энергетиков: 277 специалистов, 123 единицы техники", - отчитались энергетики в своем Telegram-канале.