В Саратовской области полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 05.01.2026
09:01 05.01.2026
В Саратовской области полностью восстановили электроснабжение
В Саратовской области полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 05.01.2026
В Саратовской области полностью восстановили электроснабжение
Специалисты полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Саратовской области после шторма и снегопада в выходные, сообщает компания "Россети... РИА Новости, 05.01.2026
происшествия
саратовская область
россия
происшествия, саратовская область, россия
Происшествия, Саратовская область, Россия
В Саратовской области полностью восстановили электроснабжение

В Саратовской области восстановили электроснабжение после шторма и снегопада

© РИА Новости / Валерий Мельников
Линия электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Линия электропередач. Архивное фото
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Саратовской области после шторма и снегопада в выходные, сообщает компания "Россети Волга".
В субботу на территории Саратовской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за штормового южного ветра с порывами до 25-27 метров в секунду, метели, сильного снега, ухудшения видимости. Утром в воскресенье разгул стихии продолжился. Из-за этого были локальные перебои с подачей электричества примерно в двух десятках районов области.
"Сотрудники филиала "Россети Волга" – "Саратовские РС" завершили ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений в Саратовской области. Энергетики восстановили четыре воздушных линии электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ и 48 ЛЭП 6-10 кВ. Работы были осложнены труднодоступностью некоторых энергообъектов. В общей сложности над ликвидацией последствий циклона в 132 населенных пунктах в особом режиме работали 99 бригад энергетиков: 277 специалистов, 123 единицы техники", - отчитались энергетики в своем Telegram-канале.
В Пензенской области восстановили сети, поврежденные из-за непогоды
08:59
ПроисшествияСаратовская областьРоссия
 
 
