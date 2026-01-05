https://ria.ru/20260105/samolet-2066537550.html
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация. РИА Новости, 05.01.2026
