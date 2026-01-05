https://ria.ru/20260105/rosaviatsija-2066465882.html
Росавиация ожидает поставки первых трех самолетов Ил-114-300 в этом году
Росавиация ожидает поставки первых трех самолетов Ил-114-300 в этом году
Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в текущем году, рассказал журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров. РИА Новости, 05.01.2026
Росавиация ожидает поставки первых трех самолетов Ил-114-300 в этом году
Росавиация ожидает поставки первых пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году