Росавиация ожидает поставки первых трех самолетов Ил-114-300 в этом году
05.01.2026
13:55 05.01.2026
Росавиация ожидает поставки первых трех самолетов Ил-114-300 в этом году
Росавиация ожидает поставки первых трех самолетов Ил-114-300 в этом году
Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в текущем году, рассказал журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров. РИА Новости, 05.01.2026
2026
Росавиация ожидает поставки первых трех самолетов Ил-114-300 в этом году

Росавиация ожидает поставки первых пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году

Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300
Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в текущем году, рассказал журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров.
"Точно ожидаем поставку трех самолетов Ил-114-300", — сказал он о поставках новых самолетов в текущем году.
В декабре Минпромторг РФ сообщал, что испытания регионального пассажирского самолета Ил-114 находятся на завершающей стадии, а поставки будут возможны после одобрения их результатов Росавиацией.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных районах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Все испытания Ил-114-300 фактически завершены, заявил Ядров
27 декабря 2025, 16:39
 
