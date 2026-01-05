Росавиация ожидает поставки первых трех самолетов Ил-114-300 в этом году

Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных районах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.