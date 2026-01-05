Русский Халк в 2026 году планирует новые рекорды

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк планирует летом 2026 года установить один из самых сложных силовых рекордов: попытается приподнять платформу со стоящим на ней автомобилем ВАЗ-2108 весом порядка одной тонны, рассказал РИА Новости восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Регистрировать силовой трюковой рекорд мира будет руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима Василий Грищенко.

"Легендарный силач из Люберец летом 2026 года попытается приподнять платформу со стоящей на ней машиной ВАЗ-2108 весом около одной тонны. Это элемент пауэрлифтинга. Затем он будет удерживать на плечах платформу с автомобилем: этот элемент относится к силовому экстриму. При этом Русский Халк надует до разрыва грелку, а возможно и не одну – это уже относится к шоу по сценическому экстриму", - сказал Кокляев

Он пояснил, что самое сложное в этом рекорде - не только работа мышц при удержании "адского" веса машины, но и надувание до разрыва грелки.

Кокляев сообщил, что на пути к установлению данного рекорда Агаджанян на протяжении двух лет готовился в тренажерном зале, где, удерживая на плечах в тренажере Смита вес более 200 килограммов, учился надувать грелки с учетом утяжеления. Агаджанян провел четыре тренировки с удержанием машины и надуванием грелок.

Ассистировать Русскому Халку в его попытке рекорда будет стронгмен, рекордсмен по силовому экстриму Сергей Буганов.