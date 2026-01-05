Рейтинг@Mail.ru
Русский Халк в 2026 году планирует новые рекорды
03:20 05.01.2026
Русский Халк в 2026 году планирует новые рекорды
Русский Халк в 2026 году планирует новые рекорды - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Русский Халк в 2026 году планирует новые рекорды
Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк планирует летом 2026 года установить один из самых сложных силовых... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
россия
люберцы
михаил кокляев
сергей агаджанян
2026
Россия, Люберцы, Михаил Кокляев, Сергей Агаджанян
Россия, Люберцы, Михаил Кокляев, Сергей Агаджанян
Русский Халк в 2026 году планирует новые рекорды

Русский Халк в 2026 году планирует поднять машину и надуть грелки до разрыва

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк планирует летом 2026 года установить один из самых сложных силовых рекордов: попытается приподнять платформу со стоящим на ней автомобилем ВАЗ-2108 весом порядка одной тонны, рассказал РИА Новости восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.
Регистрировать силовой трюковой рекорд мира будет руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима Василий Грищенко.
"Легендарный силач из Люберец летом 2026 года попытается приподнять платформу со стоящей на ней машиной ВАЗ-2108 весом около одной тонны. Это элемент пауэрлифтинга. Затем он будет удерживать на плечах платформу с автомобилем: этот элемент относится к силовому экстриму. При этом Русский Халк надует до разрыва грелку, а возможно и не одну – это уже относится к шоу по сценическому экстриму", - сказал Кокляев.
Он пояснил, что самое сложное в этом рекорде - не только работа мышц при удержании "адского" веса машины, но и надувание до разрыва грелки.
Кокляев сообщил, что на пути к установлению данного рекорда Агаджанян на протяжении двух лет готовился в тренажерном зале, где, удерживая на плечах в тренажере Смита вес более 200 килограммов, учился надувать грелки с учетом утяжеления. Агаджанян провел четыре тренировки с удержанием машины и надуванием грелок.
Ассистировать Русскому Халку в его попытке рекорда будет стронгмен, рекордсмен по силовому экстриму Сергей Буганов.
"Подобного силового рекорда по сложности никогда не было на моей памяти. Желаю Сергею установить этот запредельный рекорд. Уверен, у него все получится", - отметил Кокляев.
