16:22 05.01.2026
Путин поручил представить предложения по снижению дефицита кадров
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня представить предложения по снижению дефицита кадров и повышению мобильности трудовых ресурсов, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Перечень был подготовлен по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по реализации дополнительных мер, направленных на снижение дефицита кадров и повышение мобильности трудовых ресурсов", - сообщается в документе.
Глава государства также поручил предусмотреть развитие и распространение практико-ориентированных программ среднего профессионального образования с учетом потребностей рынка труда и совершенствование мер по повышению мобильности трудовых ресурсов, в том числе в крупных агломерациях и прилегающих к ним регионах.
Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.
