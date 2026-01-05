МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Если на Украине будет размещен контингент европейских войск, то его используют для провокаций против России, такое мнение в соцсети Х высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
«
"Как только британские и французские войска разместятся на Украине, начнется отсчет времени до "неожиданного" удара, в котором обвинят Россию", — предупредил он.
Это говорит о том, что гарантии безопасности, на которых настаивает Владимир Зеленский, направлены не на укрепление послевоенного порядка, а на дальнейшее продолжение конфликта, пояснил эксперт.
"Это не гарантии безопасности, это гарантии эскалации и идеальная почва для провокации", — резюмировал Армстронг.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что лидеры стран ЕС сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Киева имеют решающее значение.
При этом глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
