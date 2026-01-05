Рейтинг@Mail.ru
"Неожиданный удар": в США обратились к России с предупреждением - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 05.01.2026 (обновлено: 11:31 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/provokatsiya-2066421371.html
"Неожиданный удар": в США обратились к России с предупреждением
"Неожиданный удар": в США обратились к России с предупреждением - РИА Новости, 05.01.2026
"Неожиданный удар": в США обратились к России с предупреждением
Если на Украине будет размещен контингент европейских войск, то его используют для провокаций против России, такое мнение в соцсети Х высказал американский... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:33:00+03:00
2026-01-05T11:31:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20260105/zelenskiy-2066416614.html
https://ria.ru/20260104/tramp-2066392204.html
https://ria.ru/20260104/ukraina-2066303272.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
"Неожиданный удар": в США обратились к России с предупреждением

Армстронг: контингент ЕС на Украине будет использован для провокаций против РФ

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Если на Украине будет размещен контингент европейских войск, то его используют для провокаций против России, такое мнение в соцсети Х высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
«
"Как только британские и французские войска разместятся на Украине, начнется отсчет времени до "неожиданного" удара, в котором обвинят Россию", — предупредил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Западе предупредили Зеленского о большой проблеме в 2026 году
01:55
Это говорит о том, что гарантии безопасности, на которых настаивает Владимир Зеленский, направлены не на укрепление послевоенного порядка, а на дальнейшее продолжение конфликта, пояснил эксперт.
"Это не гарантии безопасности, это гарантии эскалации и идеальная почва для провокации", — резюмировал Армстронг.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что лидеры стран ЕС сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Киева имеют решающее значение.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа с Зеленским
Вчера, 20:24
Туск указывал, что западные страны согласились предоставить Украине гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от киевского режима территориальные уступки.
При этом глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Sex scene: Зеленский допустил оговорку, попав в неловкую ситуацию - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Зеленский публично сделал неприличное признание
Вчера, 04:39
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала