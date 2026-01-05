https://ria.ru/20260105/pozhar-2066517824.html
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах - РИА Новости, 05.01.2026
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах
После пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана 83 человека по-прежнему находятся в больницах, сообщила полиция кантона Вале. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:47:00+03:00
2026-01-05T19:47:00+03:00
2026-01-05T19:47:00+03:00
в мире
вале (кантон)
швейцария
франция
ги пармелен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065940057_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dced3b4c2ded7053abd9656df0274c7e.jpg
https://ria.ru/20260104/shveytsariya-2066407742.html
https://ria.ru/20260102/pozhar-2066099633.html
вале (кантон)
швейцария
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065940057_407:0:1847:1080_1920x0_80_0_0_fcb0ad89ba6da84420a27441374958c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вале (кантон), швейцария, франция, ги пармелен, евросоюз
В мире, Вале (кантон), Швейцария, Франция, Ги Пармелен, Евросоюз
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах
После пожара в швейцарском баре 83 человека по-прежнему находятся в больницах
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. После пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана 83 человека по-прежнему находятся в больницах, сообщила полиция кантона Вале.
"Все 116 раненых были идентифицированы, 83 из них продолжают находиться в больницах", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.
Ранее власти Швейцарии
сообщали, что большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов. Порядка 50 человек были переведены в специализированные ожоговые центры в странах ЕС
. Франция
, Италия
, Германия
и другие страны оказывают поддержку в приёме и лечении пациентов.
В пятницу 9 января в Кран-Монтана пройдёт церемония в память о жертвами трагедии. Президент конфедерации Ги Пармелен
сообщил, что 9 января будет объявлен национальный траур.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале
, погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет.
Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.
Против двух владельцев бара начато расследование по подозрению в "убийстве по неосторожности".