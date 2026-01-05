Рейтинг@Mail.ru
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах - РИА Новости, 05.01.2026
19:47 05.01.2026
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах - РИА Новости, 05.01.2026
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах
После пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана 83 человека по-прежнему находятся в больницах, сообщила полиция кантона Вале. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:47:00+03:00
2026-01-05T19:47:00+03:00
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах

После пожара в швейцарском баре 83 человека по-прежнему находятся в больницах

Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. После пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана 83 человека по-прежнему находятся в больницах, сообщила полиция кантона Вале.
"Все 116 раненых были идентифицированы, 83 из них продолжают находиться в больницах", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.
Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте опознаны
4 января, 22:49
4 января, 22:49
Ранее власти Швейцарии сообщали, что большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов. Порядка 50 человек были переведены в специализированные ожоговые центры в странах ЕС. Франция, Италия, Германия и другие страны оказывают поддержку в приёме и лечении пациентов.
В пятницу 9 января в Кран-Монтана пройдёт церемония в память о жертвами трагедии. Президент конфедерации Ги Пармелен сообщил, что 9 января будет объявлен национальный траур.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет.
Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.
Против двух владельцев бара начато расследование по подозрению в "убийстве по неосторожности".
В Швейцарии назвали причину пожара в баре, где погибли 40 человек
2 января, 19:21
2 января, 19:21
 
