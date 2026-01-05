После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах

ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. После пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана 83 человека по-прежнему находятся в больницах, сообщила полиция кантона Вале.

"Все 116 раненых были идентифицированы, 83 из них продолжают находиться в больницах", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.

Франция, Италия, Ранее власти Швейцарии сообщали, что большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов. Порядка 50 человек были переведены в специализированные ожоговые центры в странах ЕС Германия и другие страны оказывают поддержку в приёме и лечении пациентов.

В пятницу 9 января в Кран-Монтана пройдёт церемония в память о жертвами трагедии. Президент конфедерации Ги Пармелен сообщил, что 9 января будет объявлен национальный траур.

В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале , погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет.

Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.