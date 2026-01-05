Россия и Белоруссия изучают детали проекта ВСМ Москва — Минск, заявил посол

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Белоруссия и Россия обсуждают техническую и финансовую стороны проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Минск, сообщил белорусский посол в России Александр Рогожник.
"Проект сам по себе очень непростой, и соглашение между двумя министерствами транспорта было подписано, подготовлено. Поэтому сегодня обсуждается техническая и финансовая часть этого проекта — чтобы он был, как любой проект, окупаем и интересен для людей", — сказал дипломат в интервью телеканалу "Первый информационный".
Ранее в понедельник, принимая Рогожника с докладом, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает очень важным строительство ВСМ от Москвы до Бреста. Минтранс России в начале декабря 2025 года сообщил, что подпишет с белорусской стороной меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ между Москвой и Минском.
Глава Минтранса России Андрей Никитин в понедельник сообщил РИА Новости, что ведомство в марте представит президенту Владимиру Путину наиболее обоснованную последовательность развития высокоскоростных магистралей в стране. В числе вариантов он назвал строительство ВСМ в направлениях на Казань, Минск и Адлер.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будет курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва — Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
