В Польше будут судить украинцев за подделку документов
В Польше будут судить украинцев за подделку документов - РИА Новости, 05.01.2026
В Польше будут судить украинцев за подделку документов
Группа граждан Украины предстанет перед польским судом за изготовление фальшивых документов и отмывание денег, сообщает Бещадский пограничный отряд пограничной... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
украина
польша
украина
польша
в мире, украина, польша
В Польше будут судить украинцев за подделку документов
В Польше будут судить 8 украинцев за изготовление фальшивых документов
ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Группа граждан Украины предстанет перед польским судом за изготовление фальшивых документов и отмывание денег, сообщает Бещадский пограничный отряд пограничной стражи Польши.
"В суд направлено дело в отношении восьми граждан Украины
, действовавших в составе организованной преступной группы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пограничная стража в сотрудничестве с прокуратурой установила, что подозреваемые "отмыли более 2,5 миллиона злотых и 3165 тысяч евро, полученных от производства и продажи тысяч фальшивых документов".
О том, какие именно документы подделывали обвиняемые, не сообщается.