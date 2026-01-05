Рейтинг@Mail.ru
16:49 05.01.2026
В Польше будут судить украинцев за подделку документов
В Польше будут судить украинцев за подделку документов
В Польше будут судить украинцев за подделку документов

В Польше будут судить 8 украинцев за изготовление фальшивых документов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Группа граждан Украины предстанет перед польским судом за изготовление фальшивых документов и отмывание денег, сообщает Бещадский пограничный отряд пограничной стражи Польши.
"В суд направлено дело в отношении восьми граждан Украины, действовавших в составе организованной преступной группы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пограничная стража в сотрудничестве с прокуратурой установила, что подозреваемые "отмыли более 2,5 миллиона злотых и 3165 тысяч евро, полученных от производства и продажи тысяч фальшивых документов".
О том, какие именно документы подделывали обвиняемые, не сообщается.
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Польше арестовали украинца по подозрению в соучастии в диверсии на ж/д
24 ноября 2025, 13:57
 
