Финляндия и Норвегия выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии - РИА Новости, 05.01.2026
02:06 05.01.2026
Финляндия и Норвегия выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии
Финляндия и Норвегия выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии
в мире
дания
гренландия
сша
дональд трамп
метте фредериксен
стивен миллер
в мире, дания, гренландия, сша, дональд трамп, метте фредериксен, стивен миллер
В мире, Дания, Гренландия, США, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, Стивен Миллер
Финляндия и Норвегия выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии

Стубб и Гар Стере выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии

Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразили поддержку Дании на фоне напряженности между ней и США вокруг американских претензий на Гренландию.
Ранее президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии, пишет Reuters
Вчера, 22:59
"Гренландия - неотъемлемая часть Датского Королевства. Норвегия полностью солидарна с Датским Королевством", - написал Стёре на своей странице в соцсети Х.
В свою очередь, Стубб также выразил полную поддержку Дании.
"Никто не решает за Гренландию и Данию, кроме как сами Гренландия и Дания… Дания… имеет нашу полную поддержку", - написал он на странице в соцсети Х.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В воскресенье супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Премьер Гренландии призвал не паниковать на фоне угроз США
Вчера, 21:11
 
