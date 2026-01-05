Финляндия и Норвегия выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразили поддержку Дании на фоне напряженности между ней и США вокруг американских претензий на Гренландию.

"Гренландия - неотъемлемая часть Датского Королевства. Норвегия полностью солидарна с Датским Королевством", - написал Стёре на своей странице в соцсети Х.

В свою очередь, Стубб также выразил полную поддержку Дании.

"Никто не решает за Гренландию и Данию, кроме как сами Гренландия и Дания… Дания… имеет нашу полную поддержку", - написал он на странице в соцсети Х.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

В воскресенье супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания.