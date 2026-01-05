Названы скрытые ошибки россиян при накоплении на пенсию

Прежде всего это отсутствие привычки копить и финансового планирования вдолгую. Многие предпочитают жить одним днем и не задумываться о будущем. Но даже при высоких доходах так подушку безопасности не создать.

"Другой популярный паттерн – ожидание лучших условий и постоянное откладывание начала накоплений. Время играет ключевую роль в этом процессе, и каждый потерянный год снижает эффективность стратегии", — добавил он.

Еще одна ошибка – пренебрегать распределением в разные финансовые инструменты. То, что подойдет для краткосрочных накоплений, не подходит для долгих. В последнем случае можно использовать Программу долгосрочных сбережений с софинансированием от государства или схожие корпоративные сервисы, заключил Беляков.