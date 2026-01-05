Названы скрытые ошибки россиян при накоплении на пенсию

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Пытаясь накопить на пенсию, многие делают неявные ошибки, которые плохо сказываются на результате, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Прежде всего это отсутствие привычки копить и финансового планирования вдолгую. Многие предпочитают жить одним днем и не задумываться о будущем. Но даже при высоких доходах так подушку безопасности не создать.
«
"Другой популярный паттерн – ожидание лучших условий и постоянное откладывание начала накоплений. Время играет ключевую роль в этом процессе, и каждый потерянный год снижает эффективность стратегии", — добавил он.
Еще одна ошибка – пренебрегать распределением в разные финансовые инструменты. То, что подойдет для краткосрочных накоплений, не подходит для долгих. В последнем случае можно использовать Программу долгосрочных сбережений с софинансированием от государства или схожие корпоративные сервисы, заключил Беляков.