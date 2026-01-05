Рейтинг@Mail.ru
Названы скрытые ошибки россиян при накоплении на пенсию
02:17 05.01.2026
Названы скрытые ошибки россиян при накоплении на пенсию
Названы скрытые ошибки россиян при накоплении на пенсию - РИА Новости, 05.01.2026
Названы скрытые ошибки россиян при накоплении на пенсию
Пытаясь накопить на пенсию, многие делают неявные ошибки, которые плохо сказываются на результате, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации
общество, россия, пенсии, пенсионеры, пенсия
Общество, Россия, Пенсии, Пенсионеры, Пенсия
Названы скрытые ошибки россиян при накоплении на пенсию

Глава НАПФ Беляков: россияне совершают ошибку, не откладывая деньги на пенсию

Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Пытаясь накопить на пенсию, многие делают неявные ошибки, которые плохо сказываются на результате, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Прежде всего это отсутствие привычки копить и финансового планирования вдолгую. Многие предпочитают жить одним днем и не задумываться о будущем. Но даже при высоких доходах так подушку безопасности не создать.
"Другой популярный паттерн – ожидание лучших условий и постоянное откладывание начала накоплений. Время играет ключевую роль в этом процессе, и каждый потерянный год снижает эффективность стратегии", — добавил он.
Еще одна ошибка – пренебрегать распределением в разные финансовые инструменты. То, что подойдет для краткосрочных накоплений, не подходит для долгих. В последнем случае можно использовать Программу долгосрочных сбережений с софинансированием от государства или схожие корпоративные сервисы, заключил Беляков.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Раскрыты условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости
ОбществоРоссияПенсииПенсионерыПенсия
 
 
