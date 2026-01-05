Рейтинг@Mail.ru
Павлюченкова поднялась на три позиции в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Теннис
 
11:52 05.01.2026
Павлюченкова поднялась на три позиции в рейтинге WTA
Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 47-го на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T11:52:00+03:00
2026-01-05T11:52:00+03:00
теннис
анастасия павлюченкова
женская теннисная ассоциация (wta)
аманда анисимова
арина соболенко
мирра андреева
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 47-го на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Павлюченкова в стартовом матче турнира в Брисбене проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте со счетом 3:6, 1:6.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
04 января 2026 • начало в 05:45
Завершен
Сорана Кырстя
2 : 06:36:1
Анастасия Павлюченкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Американка Аманда Анисимова поднялась с четвертого на третье место в рейтинге, опередив американку Кори Гауфф. Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, второй - полька Ига Швёнтек.
Звание первой ракетки России сохранила за собой Мирра Андреева, которая осталась на девятой строчке, на десятом месте располагается ее соотечественница Екатерина Александрова. На 17-й позиции идет Людмила Самсонова, на 21-й - Диана Шнайдер.
Рейтинг WTA, версия от 5 января:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10490 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8178;
3 (4). Аманда Анисимова (США) - 6287;
4 (3). Кори Гауфф (США) - 6273;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850;
6 (6). Джессика Пегула (США) - 5583;
7 (7). Мэдисон Киз (США) - 4335;
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4236;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) - 4125;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) - 3375...
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) - 2209...
21 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1866...
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) - 1558...
33 (33). Анна Калинская (Россия) - 1461...
44 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1184...
61 (62). Анна Блинкова (Россия) - 1016...
100 (100). Оксана Селехметьева (Россия) - 766.
 
