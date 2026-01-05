https://ria.ru/20260105/pavlyuchenkova-2066451736.html
Павлюченкова поднялась на три позиции в рейтинге WTA
Павлюченкова поднялась на три позиции в рейтинге WTA
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 47-го на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Павлюченкова
в стартовом матче турнира в Брисбене проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте со счетом 3:6, 1:6.
Brisbane International
04 января 2026 • начало в 05:45
Завершен
Американка Аманда Анисимова
поднялась с четвертого на третье место в рейтинге, опередив американку Кори Гауфф
. Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко
, второй - полька Ига Швёнтек
.
Звание первой ракетки России сохранила за собой Мирра Андреева
, которая осталась на девятой строчке, на десятом месте располагается ее соотечественница Екатерина Александрова
. На 17-й позиции идет Людмила Самсонова
, на 21-й - Диана Шнайдер
.
Рейтинг WTA
, версия от 5 января:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10490 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8178;
3 (4). Аманда Анисимова (США) - 6287;
4 (3). Кори Гауфф (США) - 6273;
5 (5). Елена Рыбакина
(Казахстан) - 5850;
6 (6). Джессика Пегула
(США) - 5583;
7 (7). Мэдисон Киз
(США) - 4335;
8 (8). Жасмин Паолини
(Италия) - 4236;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) - 4125;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) - 3375...
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) - 2209...
21 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1866...
30 (30). Вероника Кудерметова
(Россия) - 1558...
33 (33). Анна Калинская
(Россия) - 1461...
44 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1184...
61 (62). Анна Блинкова
(Россия) - 1016...
100 (100). Оксана Селехметьева
(Россия) - 766.