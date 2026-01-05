Мужчина, погибший в ДТП под Омском, впал в кому после катания на тюбинге

ОМСК, 5 янв - РИА Новости. Мужчина, погибший в машине скорой помощи на трассе Тюмень-Омск, впал в кому после травм, полученных при катании на тюбинге на берегу Иртыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.