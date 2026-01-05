Рейтинг@Mail.ru
Небензя после атаки США задался вопросом, разве к такому миру мы стремились - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066521888.html
Небензя после атаки США задался вопросом, разве к такому миру мы стремились
Небензя после атаки США задался вопросом, разве к такому миру мы стремились - РИА Новости, 05.01.2026
Небензя после атаки США задался вопросом, разве к такому миру мы стремились
Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвящённом ситуации в Венесуэле, резко раскритиковал военную операцию США в стране,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:21:00+03:00
2026-01-05T20:21:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
силия флорес
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066512261.html
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066511639.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, силия флорес, василий небензя, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Силия Флорес, Василий Небензя, ООН, Удары США по Венесуэле
Небензя после атаки США задался вопросом, разве к такому миру мы стремились

Небензя после атаки США: разве к такому миру мы стремились

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 янв - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвящённом ситуации в Венесуэле, резко раскритиковал военную операцию США в стране, задавшись вопросом, к такому ли миру стремилось мировое сообщество.
"Разве к такому миру мы стремились, включая 80-летие принятия Устава ООН? Когда мы все подписались под соответствующим заявлением председателя Совета Безопасности. Разве на это направлена реформа ООН, за которую мы все выступаем?" — заявил он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Уход от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно, заявил Небензя
Вчера, 19:03
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия поражена циничностью США в их целях по Венесуэле, заявил Небензя
Вчера, 18:59
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроСилия ФлоресВасилий НебензяООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала