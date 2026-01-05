Небензя после атаки США задался вопросом, разве к такому миру мы стремились

ООН, 5 янв - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвящённом ситуации в Венесуэле, резко раскритиковал военную операцию США в стране, задавшись вопросом, к такому ли миру стремилось мировое сообщество.