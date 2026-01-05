https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066512003.html
Нельзя дать утвердиться США в роли судьи, заявил Небензя
Нельзя дать утвердиться США в роли судьи, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Нельзя дать утвердиться США в роли судьи, заявил Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Венесуэле заявил, что нельзя позволить США самоутвердиться в роли "высшего судьи". РИА Новости, 05.01.2026
Нельзя дать утвердиться США в роли судьи, заявил Небензя
Небензя заявил, что США нельзя дать утвердиться в роли судьи