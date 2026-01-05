Рейтинг@Mail.ru
Россия поражена циничностью США в их целях по Венесуэле, заявил Небензя
18:59 05.01.2026
Россия поражена циничностью США в их целях по Венесуэле, заявил Небензя
Россия поражена циничностью США в их целях по Венесуэле, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Россия поражена циничностью США в их целях по Венесуэле, заявил Небензя
Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами, заявил... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:59:00+03:00
2026-01-05T19:06:00+03:00
Россия поражена циничностью США в их целях по Венесуэле, заявил Небензя

Небензя: РФ поражена циничностью США, желающими захватить ресурсы Венесуэлы

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 янв - РИА Новости. Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Особенно поражает невиданная циничность, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции: установление неограниченного контроля над природными богатствами Венесуэлы и утверждение своих гегемонистских амбиций в Латинской Америке", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Небензя назвал разбоем действия по захвату Мадуро
Вчера, 18:46
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия призывает США освободить президента Венесуэлы, заявил Небензя
Вчера, 18:47
 
В мире Россия Венесуэла США Николас Мадуро Василий Небензя Силия Флорес ООН
 
 
