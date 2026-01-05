Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет объективную оценку разбоя США в Венесуэле, заявил Небензя
18:55 05.01.2026 (обновлено: 19:09 05.01.2026)
Россия ждет объективную оценку разбоя США в Венесуэле, заявил Небензя
Россия ждет объективную оценку разбоя США в Венесуэле, заявил Небензя
РФ надеется, что международный разбой со стороны США в Венесуэле получит объективную и всестороннюю оценку, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.01.2026
Россия ждет объективную оценку разбоя США в Венесуэле, заявил Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя
ООН, 5 янв - РИА Новости. РФ надеется, что международный разбой со стороны США в Венесуэле получит объективную и всестороннюю оценку, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"Надеемся, что международный разбой безотлагательно получит объективную всестороннюю оценку международного правового плана с использованием универсальных механизмов ООН и других многосторонних форматов", - заявил он на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия призывает США освободить президента Венесуэлы, заявил Небензя
