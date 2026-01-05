https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066510781.html
Россия поддерживает Венесуэлу в защите суверенитета страны, заявил Небензя
Россия поддерживает курс Венесуэлы по защите национальных интересов и суверенитета страны, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.01.2026
Небензя: РФ поддерживает Венесуэлу по защите нацинтересов и суверенитета страны