https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066510688.html
США операцией в Венесуэле придают импульс неоколониализму, считает Небензя
США операцией в Венесуэле придают импульс неоколониализму, считает Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
США операцией в Венесуэле придают импульс неоколониализму, считает Небензя
Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, заявил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:52:00+03:00
2026-01-05T18:52:00+03:00
2026-01-05T19:03:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
николас мадуро
силия флорес
россия
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb1eeef80217fc438230269ba61bedbe.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066512261.html
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066511175.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_477b27ec6fa86dddadaa935de74bcde0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, николас мадуро, силия флорес, россия, василий небензя, оон
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Силия Флорес, Россия, Василий Небензя, ООН
США операцией в Венесуэле придают импульс неоколониализму, считает Небензя
Небензя: США операцией в Венесуэле придают новый импульс неоколониализму