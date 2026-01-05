Рейтинг@Mail.ru
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
18:51 05.01.2026 (обновлено: 19:00 05.01.2026)
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя
Россия выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.01.2026
в мире, россия, венесуэла, удары сша по венесуэле, василий небензя, оон
В мире, Россия, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Василий Небензя, ООН
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя

Небензя: Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы перед лицом агрессии

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 янв - РИА Новости. Россия выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Выражаем твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии. Полностью поддерживаем курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны", - заявил он на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия поражена циничностью США в их целях по Венесуэле, заявил Небензя
