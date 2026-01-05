https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066510584.html
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя
Россия выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:51:00+03:00
2026-01-05T18:51:00+03:00
2026-01-05T19:00:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
удары сша по венесуэле
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066511639.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, удары сша по венесуэле, василий небензя, оон
В мире, Россия, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Василий Небензя, ООН
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя
Небензя: Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы перед лицом агрессии