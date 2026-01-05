https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066510487.html
Противоречия США и Венесуэлы должны решаться диалогом, заявил Небензя
Противоречия США и Венесуэлы должны решаться диалогом, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Противоречия США и Венесуэлы должны решаться диалогом, заявил Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:51:00+03:00
2026-01-05T18:51:00+03:00
2026-01-05T18:57:00+03:00
сша
удары сша по венесуэле
в мире
венесуэла
россия
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066509934.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, удары сша по венесуэле, в мире, венесуэла, россия, василий небензя, оон
США, Удары США по Венесуэле, В мире, Венесуэла, Россия, Василий Небензя, ООН
Противоречия США и Венесуэлы должны решаться диалогом, заявил Небензя
Небензя: любые противоречия между США и Венесуэлой должны решаться диалогом