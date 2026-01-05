Рейтинг@Mail.ru
18:51 05.01.2026 (обновлено: 18:57 05.01.2026)
Противоречия США и Венесуэлы должны решаться диалогом, заявил Небензя
Противоречия США и Венесуэлы должны решаться диалогом, заявил Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом. РИА Новости, 05.01.2026
Противоречия США и Венесуэлы должны решаться диалогом, заявил Небензя

Небензя: любые противоречия между США и Венесуэлой должны решаться диалогом

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 янв - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом.
"Любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем диалога", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия призывает США освободить президента Венесуэлы, заявил Небензя
