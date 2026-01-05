Рейтинг@Mail.ru
Начало нового года повергло в шок весь мир, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 05.01.2026 (обновлено: 18:56 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066510132.html
Начало нового года повергло в шок весь мир, заявил Небензя
Начало нового года повергло в шок весь мир, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Начало нового года повергло в шок весь мир, заявил Небензя
Начало нового года стало шоком для всех в мире, кто рассчитывал, что нынешние власти США сделают ставку на дипломатию, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:49:00+03:00
2026-01-05T18:56:00+03:00
в мире
мир
сша
удары сша по венесуэле
россия
венесуэла
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066509934.html
мир
сша
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_a283c89814ccb22f1fa4ee4e89d84c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мир, сша, удары сша по венесуэле, россия, венесуэла, василий небензя, оон
В мире, Мир, США, Удары США по Венесуэле, Россия, Венесуэла, Василий Небензя, ООН
Начало нового года повергло в шок весь мир, заявил Небензя

Небензя: начало нового года шокировало тех, кто надеялся на дипломатию от США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 янв – РИА Новости. Начало нового года стало шоком для всех в мире, кто рассчитывал, что нынешние власти США сделают ставку на дипломатию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя военную операцию США в Венесуэле.
"Начало нового года повергло в шок всех тех в мире, кто возлагал надежду на то, что уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других государств, а также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации", - заявил Небензя во время заседания совбеза ООН.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия призывает США освободить президента Венесуэлы, заявил Небензя
Вчера, 18:47
 
В миреМирСШАУдары США по ВенесуэлеРоссияВенесуэлаВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала