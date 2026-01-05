Начало нового года повергло в шок весь мир, заявил Небензя

ООН, 5 янв – РИА Новости. Начало нового года стало шоком для всех в мире, кто рассчитывал, что нынешние власти США сделают ставку на дипломатию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя военную операцию США в Венесуэле.