Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя
Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что преступлению, цинично совершенному США в Каракасе, не может быть оправдания. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:48:00+03:00
2026-01-05T18:48:00+03:00
2026-01-05T18:54:00+03:00
Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя
Небензя: для циничного преступления США в Каракасе не может быть оправдания