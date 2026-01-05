Рейтинг@Mail.ru
Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 05.01.2026 (обновлено: 18:54 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066510036.html
Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя
Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что преступлению, цинично совершенному США в Каракасе, не может быть оправдания. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:48:00+03:00
2026-01-05T18:54:00+03:00
сша
каракас
в мире
николас мадуро
василий небензя
венесуэла
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066510688.html
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066510584.html
сша
каракас
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, каракас, в мире, николас мадуро, василий небензя, венесуэла, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
США, Каракас, В мире, Николас Мадуро, Василий Небензя, Венесуэла, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя

Небензя: для циничного преступления США в Каракасе не может быть оправдания

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 янв - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что преступлению, цинично совершенному США в Каракасе, не может быть оправдания.
"Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не не может быть никаких оправданий", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США операцией в Венесуэле придают импульс неоколониализму, считает Небензя
Вчера, 18:52
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы, заявил Небензя
Вчера, 18:51
 
СШАКаракасВ миреНиколас МадуроВасилий НебензяВенесуэлаСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала