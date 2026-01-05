https://ria.ru/20260105/nakopleniya-2066414982.html
Россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления
Получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в 440 тысяч рублей можно при условии достижения 60 лет мужчиной и 55 лет женщиной, если размер ежемесячной...
РИА Новости: пенсионные накопления можно забрать при достижении двух условий
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в 440 тысяч рублей можно при условии достижения 60 лет мужчиной и 55 лет женщиной, если размер ежемесячной выплаты этой пенсии составляет не более 10% от прожиточного минимума пенсионера, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Ранее РИА Новости подсчитало, что россияне в 2026 году смогут единовременно забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений.
"Получить единовременно пенсионные накопления, которые формировались у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год, могут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии равняется или меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера", — сказала Подольская
.
Она уточнила, что размер федерального прожиточного минимума для пенсионеров в 2026 году составит 16 288 рублей. Поэтому для получения средств разово размер выплаты накопительной пенсии в месяц должен быть не более 1 628,8 рубля. В таком случае пенсионеру нужно подать заявление в Социальный фонд России
или в негосударственный пенсионный фонд, в котором находятся пенсионные накопления.
"Рассчитать размер ежемесячной накопительной пенсии можно, разделив размер пенсионных накоплений на 270 месяцев (установленный на 2026 год срок для расчетов, он с 2025 года не изменился). Уточнить размер пенсионных накоплений можно в том числе через электронный запрос информации на портале Госуслуг или в Социальном фонде России", — добавила эксперт.