Источник: мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции без ВНЖ

АНКАРА, 5 янв — РИА Новости. Случаи мошенничества при открытии банковских счетов для граждан РФ участились в Анкаре: россиян пытаются вовлечь в схемы через соцсети, сообщил РИА Новости источник в одном филиалов госбанка в Турции.

По его словам, банки регулярно получают жалобы от россиян.

"В группах в Facebook* (признана экстремистской в РФ - ред.) появляются сообщения (аферистов - ред.) от имени государственных и частных банков с предложением открыть счет без вида на жительство (ВНЖ - ред.) в Турции. К сожалению, на их уловки попадаются", — сказал источник.

Представитель финансовой организации пояснил, что для открытия банковского счета, как правило, требуется либо ВНЖ, либо разрешение на работу в Турции, а оформление проходит после проверки головным офисом.

"Просим вас проинформировать россиян, чтобы они не попадались на схемы мошенников", — добавил собеседник агентства.

РИА Новости направило соответствующий запрос в посольство РФ в Анкаре на предмет жалоб россиян на мошенников.