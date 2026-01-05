Рейтинг@Mail.ru
05.01.2026
03:38 05.01.2026
Источник: мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции без ВНЖ
Случаи мошенничества при открытии банковских счетов для граждан РФ участились в Анкаре: россиян пытаются вовлечь в схемы через соцсети, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2026
Источник: мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции без ВНЖ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
АНКАРА, 5 янв — РИА Новости. Случаи мошенничества при открытии банковских счетов для граждан РФ участились в Анкаре: россиян пытаются вовлечь в схемы через соцсети, сообщил РИА Новости источник в одном филиалов госбанка в Турции.
По его словам, банки регулярно получают жалобы от россиян.
"В группах в Facebook* (признана экстремистской в РФ - ред.) появляются сообщения (аферистов - ред.) от имени государственных и частных банков с предложением открыть счет без вида на жительство (ВНЖ - ред.) в Турции. К сожалению, на их уловки попадаются", — сказал источник.
Представитель финансовой организации пояснил, что для открытия банковского счета, как правило, требуется либо ВНЖ, либо разрешение на работу в Турции, а оформление проходит после проверки головным офисом.
"Просим вас проинформировать россиян, чтобы они не попадались на схемы мошенников", — добавил собеседник агентства.
РИА Новости направило соответствующий запрос в посольство РФ в Анкаре на предмет жалоб россиян на мошенников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
