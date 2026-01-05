https://ria.ru/20260105/moshenniki-2066421867.html
Источник: мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции без ВНЖ
Источник: мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции без ВНЖ - РИА Новости, 05.01.2026
Источник: мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции без ВНЖ
Случаи мошенничества при открытии банковских счетов для граждан РФ участились в Анкаре: россиян пытаются вовлечь в схемы через соцсети, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:38:00+03:00
2026-01-05T03:38:00+03:00
2026-01-05T03:38:00+03:00
в мире
турция
россия
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20260105/moshenniki-2066420042.html
https://ria.ru/20260103/mvd-2066127426.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, facebook
В мире, Турция, Россия, Facebook
Источник: мошенники обещают россиянам открыть счета в Турции без ВНЖ
Мошенники от имени банков обещают россиянам открыть счета в Турции без ВНЖ
АНКАРА, 5 янв — РИА Новости. Случаи мошенничества при открытии банковских счетов для граждан РФ участились в Анкаре: россиян пытаются вовлечь в схемы через соцсети, сообщил РИА Новости источник в одном филиалов госбанка в Турции.
По его словам, банки регулярно получают жалобы от россиян.
"В группах в Facebook* (признана экстремистской в РФ - ред.) появляются сообщения (аферистов - ред.) от имени государственных и частных банков с предложением открыть счет без вида на жительство (ВНЖ - ред.) в Турции. К сожалению, на их уловки попадаются", — сказал источник.
Представитель финансовой организации пояснил, что для открытия банковского счета, как правило, требуется либо ВНЖ, либо разрешение на работу в Турции, а оформление проходит после проверки головным офисом.
"Просим вас проинформировать россиян, чтобы они не попадались на схемы мошенников", — добавил собеседник агентства.
РИА Новости направило соответствующий запрос в посольство РФ в Анкаре на предмет жалоб россиян на мошенников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.