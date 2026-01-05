Рейтинг@Mail.ru
Мошенники придумали схему с фишинговой ссылкой на доставленный заказ - РИА Новости, 05.01.2026
03:06 05.01.2026
Мошенники придумали схему с фишинговой ссылкой на доставленный заказ
общество
Общество
Мошенники придумали схему с фишинговой ссылкой на доставленный заказ

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Аферисты стали рассылать россиянам письма с информацией о якобы доставленном онлайн-заказе, прикрепляя к ним фишинговые ссылки, выяснило РИА Новости.
Мошенники отправляют на электронную почту жертвам письма, в которых сообщают, что их онлайн-заказ якобы доставлен и посылка находится на хранении. Человеку, чтобы узнать способ получения заказа, необходимо перейти по прикрепленной ссылке.
Однако к письму прикреплена фишинговая ссылка, перейдя по которой жертва может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст злоумышленникам удалённый доступ к компьютеру или телефону.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД
3 января, 02:21
 
Общество
 
 
