Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мошенники придумали схему с фишинговой ссылкой на доставленный заказ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Аферисты стали рассылать россиянам письма с информацией о якобы доставленном онлайн-заказе, прикрепляя к ним фишинговые ссылки, выяснило РИА Новости.

Мошенники отправляют на электронную почту жертвам письма, в которых сообщают, что их онлайн-заказ якобы доставлен и посылка находится на хранении. Человеку, чтобы узнать способ получения заказа, необходимо перейти по прикрепленной ссылке.