Ликсутов: идет обновление инфраструктуры промпарка "Руднево"

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. На территории промпарка "Руднево", являющегося частью особой экономической зоны "Технополис Москва", идет обновление инфраструктуры, в объекте строят современные дорожные участки, а пространство озеленяют, заявил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на площадках особой экономической зоны “Технополис Москва” формируется современная инновационная среда, объединяющая высокотехнологичные производства, научные разработки и развитую инфраструктуру для бизнеса", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.

Он сказал, что на территории промышленного парка появилось свыше 20 корпусов, их общая площадь – порядка 440 тысяч квадратных метров. При этом территория развивается планомерно и уверенно.

Так, в индустриальном парке обновляют инженерные системы: прокладывают линии электропередач, создают современные очистные сооружения и проводят другие виды работ. Там же модернизируются сети водоснабжения и водоотведения.

О динамическом развитии промпарка сообщил министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.

"Наряду с современными производствами и научными лабораториями здесь формируется широкая инфраструктура и элементы благоустройства – от кафе и спортивных объектов до коммунальных служб, энергетических комплексов и телекоммуникационных систем", – заявил Гарбузов.

Он подчеркнул, что подобный подход формирует комфортные условия для работы и пребывания. Помимо этого, в парке появляются новые рабочие места.

Территорию парка благоустраивают – укладывается газон, появляется разнотравье, а свыше 90 деревьев планируют пересадить с соблюдением требований. В пределах парка "Косинский" восстановят характерный травяной покров. Также создаются пешеходные дорожки и общественные пространства, ландшафты вдоль рек Рудневки и Пехорки укрепляются, а насаждения при создании коммуникаций сохраняются.

Как подчеркнул гендиректор ООО "Промышленное строительство" Владислав Султанов, при возведении индустриальных объектов имеют значение инженерные коммуникации, которые помогают создавать комфортные условия для резидентов, а также способствуют удобной эксплуатации зданий. При работах используется технология горизонтально направленного бурения – она помогает настроить коммуникации без разрушения дороги, уменьшить влияние на природу и сделать процесс возведения более быстрым.

На территории особой экономической зоны действует специальный льготный режим для инвесторов. Предприятия разместились на площади свыше 390 гектаров.