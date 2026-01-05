Рейтинг@Mail.ru
05.01.2026
12:00 05.01.2026
Ликсутов: идет обновление инфраструктуры промпарка "Руднево"
Ликсутов: идет обновление инфраструктуры промпарка "Руднево"
Ликсутов: идет обновление инфраструктуры промпарка "Руднево"
На территории промпарка "Руднево", являющегося частью особой экономической зоны "Технополис Москва", идет обновление инфраструктуры, в объекте строят... РИА Новости, 05.01.2026
Новости
Ликсутов: идет обновление инфраструктуры промпарка "Руднево"

Максим Ликсутов рассказал об обновлении инфраструктуры промпарка "Руднево"

Ликсутов: идет обновление инфраструктуры промпарка "Руднево"
Ликсутов: идет обновление инфраструктуры промпарка "Руднево"
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. На территории промпарка "Руднево", являющегося частью особой экономической зоны "Технополис Москва", идет обновление инфраструктуры, в объекте строят современные дорожные участки, а пространство озеленяют, заявил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на площадках особой экономической зоны “Технополис Москва” формируется современная инновационная среда, объединяющая высокотехнологичные производства, научные разработки и развитую инфраструктуру для бизнеса", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.
Он сказал, что на территории промышленного парка появилось свыше 20 корпусов, их общая площадь – порядка 440 тысяч квадратных метров. При этом территория развивается планомерно и уверенно.
Так, в индустриальном парке обновляют инженерные системы: прокладывают линии электропередач, создают современные очистные сооружения и проводят другие виды работ. Там же модернизируются сети водоснабжения и водоотведения.
О динамическом развитии промпарка сообщил министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
"Наряду с современными производствами и научными лабораториями здесь формируется широкая инфраструктура и элементы благоустройства – от кафе и спортивных объектов до коммунальных служб, энергетических комплексов и телекоммуникационных систем", – заявил Гарбузов.
Он подчеркнул, что подобный подход формирует комфортные условия для работы и пребывания. Помимо этого, в парке появляются новые рабочие места.
Территорию парка благоустраивают – укладывается газон, появляется разнотравье, а свыше 90 деревьев планируют пересадить с соблюдением требований. В пределах парка "Косинский" восстановят характерный травяной покров. Также создаются пешеходные дорожки и общественные пространства, ландшафты вдоль рек Рудневки и Пехорки укрепляются, а насаждения при создании коммуникаций сохраняются.
Как подчеркнул гендиректор ООО "Промышленное строительство" Владислав Султанов, при возведении индустриальных объектов имеют значение инженерные коммуникации, которые помогают создавать комфортные условия для резидентов, а также способствуют удобной эксплуатации зданий. При работах используется технология горизонтально направленного бурения – она помогает настроить коммуникации без разрушения дороги, уменьшить влияние на природу и сделать процесс возведения более быстрым.
На территории особой экономической зоны действует специальный льготный режим для инвесторов. Предприятия разместились на площади свыше 390 гектаров.
Ранее Ликсутов рассказал, что на базе промышленного парка "Руднево" появился новый центр, в котором сотрудники предприятий и другие жители столицы могут заняться фитнесом.
Москва Максим Ликсутов Анатолий Гарбузов Поддержка бизнеса
 
 
