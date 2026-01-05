Посольство в Индии рассказало, как туристам спасаться от лихорадки денге

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв – РИА Новости. Российские туристы в Индии могут защититься от малярии и лихорадки денге, нося одежду с закрытыми рукавами и используя отпугивающие насекомых спреи, сообщила РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.
"В целом, переносчики малярии могут встречаться по всей Индии, но стоит отметить, что в период с 2015 года в стране удалось сократить заболеваемость малярией на 78,1% и смертность от нее на 77,6%. Так, в ноябре прошлого года в Дели зафиксировано всего 67 случаев заболевания малярией и 365 случаев заболевания лихорадкой денге", - сказала врач, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Индии.
Говоря о риске заражения малярией, денге и другими болезнями, переносимыми комарами, Панфилова посоветовала носить одежду с длинными рукавами и штанинами, особенно в активные для переносчиков часы и обработать одежду специальными составами, отпугивающим насекомых.
Малярия — это инфекционное заболевание, вызываемое простейшими паразитами рода Plasmodium, которое передается через укусы инфицированных самок малярийных комаров. Малярия опасна тем, что в результате действия паразитов страдают многие органы, а среди возможных осложнений, в частности, отек головного мозга, острая почечная и сердечная недостаточность и серьезное поражение паразитами разных внутренних органов. Лечение малярии проводится в стационаре под контролем врачей.
Лихорадка денге – это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели. Существует четыре серотипа вируса, а это означает, что заразиться денге можно четыре раза. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно, но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое потенциально может вызывать смертельные осложнения.