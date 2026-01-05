Посольство в Индии рассказало, как туристам спасаться от лихорадки денге

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв – РИА Новости. Российские туристы в Индии могут защититься от малярии и лихорадки денге, нося одежду с закрытыми рукавами и используя отпугивающие насекомых спреи, сообщила РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.

Малярия — это инфекционное заболевание, вызываемое простейшими паразитами рода Plasmodium, которое передается через укусы инфицированных самок малярийных комаров. Малярия опасна тем, что в результате действия паразитов страдают многие органы, а среди возможных осложнений, в частности, отек головного мозга, острая почечная и сердечная недостаточность и серьезное поражение паразитами разных внутренних органов. Лечение малярии проводится в стационаре под контролем врачей.