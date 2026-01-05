https://ria.ru/20260105/kolumbiya-2066413283.html
В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан из Венесуэлы
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066402385.html
В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан из Венесуэлы
БОГОТА, 5 янв - РИА Новости. Власти колумбийского пограничного департамента Сесар привели в готовность экстренные службы и гуманитарные механизмы на случай возможного массового притока граждан Венесуэлы, рассказал РИА Новости секретарь департамента Эдуардо Эскивель.
"С субботы мы развернули объединённый штаб управления с участием всех учреждений, управления здравоохранения департамента, а также органов здравоохранения приграничных муниципалитетов, и продолжаем его работу в воскресенье и понедельник", - заявил Эскивель.
По его словам, в зону повышенного внимания вошли муниципалитеты Ла-Пас
, Сан-Диего
и Манауре, а также Агусин-Кодасси, Бесерриль и Чиригуана, которые граничат с Венесуэлой
.
"В первую очередь мы сосредоточились на вопросах безопасности - совместно с армией и национальной полицией усилено присутствие в этих районах", - отметил чиновник.
Он добавил, что власти департамента активировали протоколы предотвращения рисков и оказания гуманитарной помощи на случай возможного массового притока венесуэльских граждан, однако в настоящий момент остановка остается стабильной.
"Никакого массового притока не зафиксировано, прибытия венесуэльских граждан через приграничные муниципалитеты нет. Ситуация полностью соответствует той, что была 31 декабря", - рассказал чиновник.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас
в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН
, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.