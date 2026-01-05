Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан из Венесуэлы - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/kolumbiya-2066413283.html
В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан из Венесуэлы
В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан из Венесуэлы - РИА Новости, 05.01.2026
В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан из Венесуэлы
Власти колумбийского пограничного департамента Сесар привели в готовность экстренные службы и гуманитарные механизмы на случай возможного массового притока... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T00:53:00+03:00
2026-01-05T00:53:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
колумбия
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7580e519cabe719cea2890b2f7c015b5.jpg
https://ria.ru/20260104/ssha-2066406936.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066403284.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066402385.html
венесуэла
сша
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fba12013cade18accbbda70ec246845c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, колумбия, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Колумбия, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан из Венесуэлы

РИА Новости: Колумбия готовится к массовому притоку граждан из Венесуэлы

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БОГОТА, 5 янв - РИА Новости. Власти колумбийского пограничного департамента Сесар привели в готовность экстренные службы и гуманитарные механизмы на случай возможного массового притока граждан Венесуэлы, рассказал РИА Новости секретарь департамента Эдуардо Эскивель.
"С субботы мы развернули объединённый штаб управления с участием всех учреждений, управления здравоохранения департамента, а также органов здравоохранения приграничных муниципалитетов, и продолжаем его работу в воскресенье и понедельник", - заявил Эскивель.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Семья из Венесуэлы после удара США осталась без жилья
Вчера, 22:43
По его словам, в зону повышенного внимания вошли муниципалитеты Ла-Пас, Сан-Диего и Манауре, а также Агусин-Кодасси, Бесерриль и Чиригуана, которые граничат с Венесуэлой.
"В первую очередь мы сосредоточились на вопросах безопасности - совместно с армией и национальной полицией усилено присутствие в этих районах", - отметил чиновник.
Он добавил, что власти департамента активировали протоколы предотвращения рисков и оказания гуманитарной помощи на случай возможного массового притока венесуэльских граждан, однако в настоящий момент остановка остается стабильной.
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Опрос: жители США разделились в оценке вторжения в Венесуэлу
Вчера, 22:03
"Никакого массового притока не зафиксировано, прибытия венесуэльских граждан через приграничные муниципалитеты нет. Ситуация полностью соответствует той, что была 31 декабря", - рассказал чиновник.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Испания и страны Латинской Америки осудили военную операцию США в Венесуэле
Вчера, 21:47
 
В миреВенесуэлаСШАКолумбияНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала