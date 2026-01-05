В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан из Венесуэлы

БОГОТА, 5 янв - РИА Новости. Власти колумбийского пограничного департамента Сесар привели в готовность экстренные службы и гуманитарные механизмы на случай возможного массового притока граждан Венесуэлы, рассказал РИА Новости секретарь департамента Эдуардо Эскивель.

"С субботы мы развернули объединённый штаб управления с участием всех учреждений, управления здравоохранения департамента, а также органов здравоохранения приграничных муниципалитетов, и продолжаем его работу в воскресенье и понедельник", - заявил Эскивель.

По его словам, в зону повышенного внимания вошли муниципалитеты Ла-Пас Сан-Диего и Манауре, а также Агусин-Кодасси, Бесерриль и Чиригуана, которые граничат с Венесуэлой

"В первую очередь мы сосредоточились на вопросах безопасности - совместно с армией и национальной полицией усилено присутствие в этих районах", - отметил чиновник.

Он добавил, что власти департамента активировали протоколы предотвращения рисков и оказания гуманитарной помощи на случай возможного массового притока венесуэльских граждан, однако в настоящий момент остановка остается стабильной.

"Никакого массового притока не зафиксировано, прибытия венесуэльских граждан через приграничные муниципалитеты нет. Ситуация полностью соответствует той, что была 31 декабря", - рассказал чиновник.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.