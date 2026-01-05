Рейтинг@Mail.ru
"Все знают, откуда мы": Хачанов ответил на вопрос о нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:04 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/khachanov-2066460506.html
"Все знают, откуда мы": Хачанов ответил на вопрос о нейтральном статусе
"Все знают, откуда мы": Хачанов ответил на вопрос о нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Все знают, откуда мы": Хачанов ответил на вопрос о нейтральном статусе
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что нейтральный статус не стал для него рутиной, но к нему привыкаешь. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T13:04:00+03:00
2026-01-05T13:04:00+03:00
теннис
карен хачанов
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969254914_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_5bf6d922a62ce06a71fe8def880338b2.jpg
https://ria.ru/20260105/kokkinakis-2066457130.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969254914_80:0:1359:959_1920x0_80_0_0_f397a5c0b98df0f5b3c3ed637d3f72d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
карен хачанов, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), спорт, вокруг спорта
Теннис, Карен Хачанов, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Спорт, Вокруг спорта
"Все знают, откуда мы": Хачанов ответил на вопрос о нейтральном статусе

Хачанов: к нейтральному статусу просто привыкаешь, все и так знают, откуда мы

© Фото : Социальные сети ХачановаКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Социальные сети Хачанова
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что нейтральный статус не стал для него рутиной, но к нему привыкаешь.
Российские и белорусские теннисисты с февраля 2022 года выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе и без национальных символов.
«
"Я бы сказал, что к этому просто привыкаешь. Не то чтобы это стало рутиной, но мы принимаем это как факт. Пока что с этим ничего не поделаешь. Возможно, со временем какие-то подвижки будут. Все и так понимают, откуда мы, это знают и зрители. Думаю, что нейтральный статус больше касается Олимпиады и командных видов спорта. В индивидуальных дисциплинах разница между флагом и его отсутствием, честно говоря, не всегда понятна", - сказал Хачанов.
Австралийский теннисист Танаси Коккинакис - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Австралийскому теннисисту пересадили сухожилие умершего человека
Вчера, 12:48
 
ТеннисКарен ХачановАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Анахайм
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Рейнджерс
    Юта
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Оттава
    Детройт
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала