Рейтинг@Mail.ru
Названы драгоценные камни, за которыми охотится весь мир - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/kamni-2066428723.html
Названы драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Названы драгоценные камни, за которыми охотится весь мир - РИА Новости, 05.01.2026
Названы драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Среди самых дорогих драгоценных камней мира есть особенно редкие экземпляры, за которыми охотится весь мир: это кашмирские сапфиры и синие гранаты, рассказал... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T05:33:00+03:00
2026-01-05T05:33:00+03:00
мадагаскар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150766/97/1507669773_0:125:4000:2375_1920x0_80_0_0_4ea0bf394ccb2a4a2b8178982689eb90.jpg
https://ria.ru/20251225/alros-2064548326.html
https://ria.ru/20251216/alrosa-2062504235.html
мадагаскар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150766/97/1507669773_334:0:3667:2500_1920x0_80_0_0_662a8a1c9f4c391b26b2995e5796dffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мадагаскар
Мадагаскар
Названы драгоценные камни, за которыми охотится весь мир

РИА Новости: весь мир охотится за кашмирскими сапфирами и синими гранатами

© Depositphotos.com / BoykungСапфир
Сапфир - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Depositphotos.com / Boykung
Сапфир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Среди самых дорогих драгоценных камней мира есть особенно редкие экземпляры, за которыми охотится весь мир: это кашмирские сапфиры и синие гранаты, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По словам Хазанова, на стоимость драгоценных камней может влиять ряд факторов: многочисленность и размеры месторождений, а также масштабы их разработки. Поэтому нередко бриллианты оказываются дешевле рубинов, изумрудов, иногда даже сапфиров, отметил он.
Алроса добыла новогодние алмазы на месторождении под Архангельском - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы
25 декабря 2025, 11:43
Например, месторождения рубинов, сапфиров и изумрудов встречаются реже, чем кимберлитовые трубки с алмазами, соответственно, объемы их добычи скромнее, объясняет эксперт.
"Большое значение имеет размер и масса камня, наличие в нем внутренних дефектов (трещин, пузырей), цвет и его оттенки, степень прозрачности, форма огранки. Поэтому, например, кашмирский сапфир, имеющий васильково-синий шелковистый цвет (благодаря микровключениям рутила), будет дороже плотно-синего бирманского", - рассказал Хазанов.
"К тому же кашмирские сапфиры давно не добываются, и в силу редкости их попадания на рынок за ними идет настоящая охота", - отмечает он.
"То же самое можно сказать про синие гранаты, добываемые на Мадагаскаре, - их нечасто можно увидеть в составе ювелирных украшений", - добавил эксперт, отметив, что они "явно будут расти в цене" при сокращении их поставок на рынок.
Алмаз в цехе лазерной обработки ООО Бриллианты Алроса в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В "Алросе" рассказали, когда в мире закончатся алмазы
16 декабря 2025, 23:19
 
Мадагаскар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала