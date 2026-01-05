https://ria.ru/20260105/grenlandiya-2066518625.html
Слова Трампа о Гренландии надо воспринимать серьезно, считает премьер Дании
Слова Трампа о Гренландии надо воспринимать серьезно, считает премьер Дании - РИА Новости, 05.01.2026
Слова Трампа о Гренландии надо воспринимать серьезно, считает премьер Дании
Слова президента США Дональда Трампа о том, что он нуждается в Гренландии, следует воспринимать серьезно, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:56:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
метте фредериксен
Фредериксен: слова Трампа о Гренландии следует воспринимать серьезно