19:56 05.01.2026
Слова Трампа о Гренландии надо воспринимать серьезно, считает премьер Дании
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
Слова Трампа о Гренландии надо воспринимать серьезно, считает премьер Дании

Фредериксен: слова Трампа о Гренландии следует воспринимать серьезно

© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что он нуждается в Гренландии, следует воспринимать серьезно, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
"К сожалению, я думаю, что к (словам - ред.) американского президента о желании (получить - ред.) Гренландию следует относиться серьезно" - заявила Фредериксен местной телерадиокомпании, ее слова приводит агентство Рейтер.
Кроме того, министр добавила, что если США нападут на члена НАТО, "все остановится".
Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Вице-премьер Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Глава МИД Италии призвал Европу обеспечить защиту Гренландии
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМетте Фредериксен
 
 
