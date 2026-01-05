В Госавтоинспекции родителям дали советы по безопасности детей в каникулы

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России обратилась к родителям с призывом уделить особое внимание безопасности детей в период новогодних праздников и зимних школьных каникул, который традиционно сопровождается ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, отметили в ведомстве.

Свободные от учебы дети проводят больше времени на улице, часто без присмотра взрослых, что увеличивает риски попадания в автоаварию. Ситуацию усугубляют сложные сезонные условия: короткий световой день, снегопады и гололедица, которые ухудшают видимость и сцепление автомобиля с дорогой. В этой связи Госавтоинспекция рекомендует в обязательном порядке снабжать верхнюю одежду детей световозвращающими элементами, чтобы сделать их более заметными для водителей в темное время суток.

"Ключевое правило для родителей на каникулах — это не просто напоминание о ПДД, а совместное планирование дня. Перед тем как ребенок выйдет из дома, обсудите с ним конкретный безопасный маршрут до горки или катка, пройдите его вместе. Установите "контрольные точки" — время, когда он должен сообщить, что добрался до места и когда возвращается. Эта простая привычка дисциплинирует и значительно снижает риски. Взяв ребенка за руку, смоделируйте ситуацию: объясните, как далеко заносит автомобиль на гололеде при торможении, даже на небольшой скорости, сосредоточьте внимание на важности для пешехода передвигаться только по тротуару. Объясните, что в темноте без световозвращателя водитель заметит пешехода лишь в последний момент", — советует начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

Особое внимание следует уделить правилам перевозки ребенка. При планировании поездок на автомобиле, независимо от протяженности выбранного маршрута, родителям необходимо использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности, строго соответствующие весу и росту ребенка, а также соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем, избегать резких и непродуманных маневров на дороге.

Госавтоинспекция предупреждает и об опасности зимних забав вблизи проезжей части. Катание на санках, тюбингах, лыжах и коньках должно происходить только на специально оборудованных площадках и склонах, исключающих случайный выезд на дорогу. Крайне опасно и недопустимо привязывать зимние снаряды к транспортным средствам.