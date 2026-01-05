Рейтинг@Mail.ru
Родился карликом — превратился в гиганта: невероятная история Адама Райнера - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/gigant-2064128673.html
Родился карликом — превратился в гиганта: невероятная история Адама Райнера
Родился карликом — превратился в гиганта: невероятная история Адама Райнера - РИА Новости, 05.01.2026
Родился карликом — превратился в гиганта: невероятная история Адама Райнера
Адам Райнер за свою жизнь успел испытать на себе все странности человеческого организма. Он был и карликом, и великаном, чем заставил медиков своего времени... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T09:01:00+03:00
2026-01-05T09:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064132490_0:0:298:168_1920x0_80_0_0_1a207226f2c6e690b94a70d853ebbfde.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064132490_49:0:291:181_1920x0_80_0_0_a00eb2df4f13b80c2e6bed72e8d3d8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Родился карликом — превратился в гиганта: невероятная история Адама Райнера

Адам Райнер
Адам Райнер - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Адам Райнер
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Адам Райнер за свою жизнь успел испытать на себе все странности человеческого организма. Он был и карликом, и великаном, чем заставил медиков своего времени поломать голову.
В чем секрет особенности уникального человека?

Огромные ноги при маленьком росте

Адам Райнер родился в Австро-Венгрии в 1899 году, при рождении мальчика описывали как крошечного, худого и слабого.
© Fotolia / asifeСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Fotolia / asife
Семья
Его родители были нормального роста: отец — 172 сантиметра, мать — 165. Родной брат также не отличался какими-либо отклонениями в росте. А вот у самого Адама вскоре начались проблемы.
Вплоть до совершеннолетия его рост составлял 137 сантиметров. Из-за этого его не призвали в армию во время Первой мировой войны, хотя молодой человек мечтал о военной карьере.
К 20 годам он вырос до 140 сантиметров — и Адаму диагностировали карликовость. При этом руки и ноги австрийца были огромны: он носил обувь 42-го размера, а длина его ладоней составляла 24 сантиметра, что смотрелось весьма непропорционально.
© Depositphotos.com / FashionstockЦветные мужские штаны
Цветные мужские штаны - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Depositphotos.com / Fashionstock
Цветные мужские штаны

Чудесное превращение

Однако после того, как молодому человеку исполнился 21 год, Райнер неожиданно для себя и всех окружающих начал резко расти.
К 32 годам его рост составлял уже 219 сантиметров, а к 50 — 240. В армию его все равно не взяли — теперь уже из-за того, что для службы он был чрезмерно высоким.
© Getty Images / Heritage ImagesМобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт
Пехотные офицеры австрийской армии, 1910 год - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Getty Images / Heritage Images
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт
Этот случай заинтересовал медиков. Они обследовали Райнера на протяжении многих лет и пришли к выводу, что мужчина страдал от акромегалии. Болезнь вызвало нарушение работы головного мозга, а именно гипофиза, отвечающего за рост, развитие и обмен веществ.

Потребовалась операция

Вскоре врачи обнаружили причину — опухоль в голове Райнера. В какой-то момент эндокринная железа начала вырабатывать слишком много соматотропного гормона, что и вызвало бурный рост организма.
Они приняли решение удалить опухоль. Сперва казалось, что этого достаточно, чтобы остановить рост мужчины. Наблюдение в течение первого года после операции показало, что рост Адама остановился.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПациент во время медицинской процедуры
Пациент во время медицинской процедуры - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Пациент во время медицинской процедуры
Но это впечатление оказалось ошибочным: позвоночник Адама продолжал искривляться — рост продолжился, несмотря на операцию.
Мужчина страдал из-за не слишком привлекательной внешности — последствия гигантизма: его зубы разъехались, а черты лица сильно увеличились.

Лучше быть карликом

Сам мужчина часто говорил, что жить с карликовостью было гораздо комфортнее, нежели с гигантизмом. Последнее доставляло ему куда больше хлопот, в том числе в быту: было непросто подобрать одежду, найти удобную мебель. Плюс большому телу требовалось и больше пищи, что, в свою очередь, стоило денег.
© Pixabay / Pixabay / RitaEСвиные ребрышки
Свиные ребрышки - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Pixabay / Pixabay / RitaE
Свиные ребрышки
Райнер умер в возрасте 51 года, прикованный к кровати из-за искривления позвоночника. Даже после смерти высокий рост вызывал некоторые проблемы: в обычный гроб тело Рейнера не помещалось, а потому приняли решение его кремировать. Сейчас место захоронения неизвестно.
Адам Рейнер вошел в историю как единственный человек, которому при жизни сначала диагностировали карликовость, а затем — гигантизм. Его случай показывает, каким все же удивительным творением природы является человеческий организм.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала