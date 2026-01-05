Родился карликом — превратился в гиганта: невероятная история Адама Райнера

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Адам Райнер за свою жизнь успел испытать на себе все странности человеческого организма. Он был и карликом, и великаном, чем заставил медиков своего времени поломать голову.

В чем секрет особенности уникального человека?

Огромные ноги при маленьком росте

Адам Райнер родился в Австро-Венгрии в 1899 году, при рождении мальчика описывали как крошечного, худого и слабого.

Его родители были нормального роста: отец — 172 сантиметра, мать — 165. Родной брат также не отличался какими-либо отклонениями в росте. А вот у самого Адама вскоре начались проблемы.

Вплоть до совершеннолетия его рост составлял 137 сантиметров. Из-за этого его не призвали в армию во время Первой мировой войны, хотя молодой человек мечтал о военной карьере.

К 20 годам он вырос до 140 сантиметров — и Адаму диагностировали карликовость. При этом руки и ноги австрийца были огромны: он носил обувь 42-го размера, а длина его ладоней составляла 24 сантиметра, что смотрелось весьма непропорционально.

© Depositphotos.com / Fashionstock Цветные мужские штаны © Depositphotos.com / Fashionstock Цветные мужские штаны

Чудесное превращение

Однако после того, как молодому человеку исполнился 21 год, Райнер неожиданно для себя и всех окружающих начал резко расти.

К 32 годам его рост составлял уже 219 сантиметров, а к 50 — 240. В армию его все равно не взяли — теперь уже из-за того, что для службы он был чрезмерно высоким.

© Getty Images / Heritage Images Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт © Getty Images / Heritage Images Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт

Этот случай заинтересовал медиков. Они обследовали Райнера на протяжении многих лет и пришли к выводу, что мужчина страдал от акромегалии. Болезнь вызвало нарушение работы головного мозга, а именно гипофиза, отвечающего за рост, развитие и обмен веществ.

Потребовалась операция

Вскоре врачи обнаружили причину — опухоль в голове Райнера. В какой-то момент эндокринная железа начала вырабатывать слишком много соматотропного гормона, что и вызвало бурный рост организма.

Они приняли решение удалить опухоль. Сперва казалось, что этого достаточно, чтобы остановить рост мужчины. Наблюдение в течение первого года после операции показало, что рост Адама остановился.

Но это впечатление оказалось ошибочным: позвоночник Адама продолжал искривляться — рост продолжился, несмотря на операцию.

Мужчина страдал из-за не слишком привлекательной внешности — последствия гигантизма: его зубы разъехались, а черты лица сильно увеличились.

Лучше быть карликом

Сам мужчина часто говорил, что жить с карликовостью было гораздо комфортнее, нежели с гигантизмом. Последнее доставляло ему куда больше хлопот, в том числе в быту: было непросто подобрать одежду, найти удобную мебель. Плюс большому телу требовалось и больше пищи, что, в свою очередь, стоило денег.

© Pixabay / Pixabay / RitaE Свиные ребрышки © Pixabay / Pixabay / RitaE Свиные ребрышки

Райнер умер в возрасте 51 года, прикованный к кровати из-за искривления позвоночника. Даже после смерти высокий рост вызывал некоторые проблемы: в обычный гроб тело Рейнера не помещалось, а потому приняли решение его кремировать. Сейчас место захоронения неизвестно.