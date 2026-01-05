Рейтинг@Mail.ru
21:45 05.01.2026 (обновлено: 23:35 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/frantsiya-2066533209.html
Украине не победить Россию в СВО, заявил экс-глава Генштаба ВС Франции
Украина не способна одержать победу в конфликте с Россией военным путем, она должна стремиться к миру, считает бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Франции РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:45:00+03:00
2026-01-05T23:35:00+03:00
в мире
россия
украина
франция
пьер де вилье
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260105/zelenskiy-2066439673.html
россия
украина
франция
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 янв — РИА Новости. Украина не способна одержать победу в конфликте с Россией военным путем, она должна стремиться к миру, считает бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье.
"Военного решения в этом конфликте между двумя славянскими народами, Украиной и Россией, нет… И если мы продолжим таким образом, мы увидим, что Украина не способна выиграть эту войну военным путем. Поэтому необходимо идти к миру. К миру, который будет справедливым, особенно в вопросе территорий, и к миру, который будет прочным, с гарантиями безопасности, чтобы избежать возобновления этого через несколько месяцев", — сказал он в эфире радиостанции Sud Radio.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО. Президент России Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:32
 
В миреРоссияУкраинаФранцияПьер де ВильеВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
