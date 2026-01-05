Польша отказала российской волейболистке "Фенербахче" в выдаче визы

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Польша отказала российской волейболистке турецкого "Фенербахче" Арине Федоровцевой в выдаче визы для въезда в страну перед игрой Лиги чемпионов, сообщается на сайте команды.

Матч группового этапа турнира между "Фенербахче" и "Будовляни" состоится в Лодзи во вторник.

"Из-за ограничений, введенных Польшей в отношении граждан России, для поездки нашей спортсменки заявление на шенгенскую визу было подано через другую страну Европы. Заявку не одобрили. Виза Арины Федоровцевой истекла в конце года, а в период праздников оформление новой через альтернативную страну оказалось невозможным", - уточняется в заявлении.