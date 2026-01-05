Рейтинг@Mail.ru
Польша отказала российской волейболистке "Фенербахче" в выдаче визы
Волейбол
 
22:31 05.01.2026
Польша отказала российской волейболистке "Фенербахче" в выдаче визы
Польша отказала российской волейболистке турецкого "Фенербахче" Арине Федоровцевой в выдаче визы для въезда в страну перед игрой Лиги чемпионов
2026
Волейбол, Арина Федоровцева, Спорт
Польша отказала российской волейболистке "Фенербахче" в выдаче визы

Польша не впустила российскую волейболистку Федоровцеву для участия в матче ЛЧ

© Фото : Пресс-служба Федерации волейбола ТурцииВолейболистка "Фенербахче" Арина Федоровцева
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Польша отказала российской волейболистке турецкого "Фенербахче" Арине Федоровцевой в выдаче визы для въезда в страну перед игрой Лиги чемпионов, сообщается на сайте команды.
Матч группового этапа турнира между "Фенербахче" и "Будовляни" состоится в Лодзи во вторник.
"Из-за ограничений, введенных Польшей в отношении граждан России, для поездки нашей спортсменки заявление на шенгенскую визу было подано через другую страну Европы. Заявку не одобрили. Виза Арины Федоровцевой истекла в конце года, а в период праздников оформление новой через альтернативную страну оказалось невозможным", - уточняется в заявлении.
Федоровцевой 21 год, она выступает за "Фенербахче" с 2021 года, куда перешла из казанского "Динамо". Она является двукратной чемпионкой Турции (2023, 2024), обладательницей Суперкубка (2022, 2025) и Кубка (2024, 2025) страны.
Михаил Лабинский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Казанский "Зенит" прервал победную серию "Динамо" в Суперлиге
