https://ria.ru/20260105/fedorovtseva-2066538014.html
Польша отказала российской волейболистке "Фенербахче" в выдаче визы
Польша отказала российской волейболистке "Фенербахче" в выдаче визы - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Польша отказала российской волейболистке "Фенербахче" в выдаче визы
Польша отказала российской волейболистке турецкого "Фенербахче" Арине Федоровцевой в выдаче визы для въезда в страну перед игрой Лиги чемпионов, сообщается на... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T22:31:00+03:00
2026-01-05T22:31:00+03:00
2026-01-05T22:31:00+03:00
волейбол
арина федоровцева
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871157530_489:174:1600:799_1920x0_80_0_0_8c89655b41fda39831e0628646b5532f.jpg
https://ria.ru/20260105/zenit-2066535126.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871157530_195:0:1600:1054_1920x0_80_0_0_2b2d09990714609a467c6c9acc690eac.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арина федоровцева, спорт
Волейбол, Арина Федоровцева, Спорт
Польша отказала российской волейболистке "Фенербахче" в выдаче визы
Польша не впустила российскую волейболистку Федоровцеву для участия в матче ЛЧ
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Польша отказала российской волейболистке турецкого "Фенербахче" Арине Федоровцевой в выдаче визы для въезда в страну перед игрой Лиги чемпионов, сообщается на сайте команды.
Матч группового этапа турнира между "Фенербахче" и "Будовляни" состоится в Лодзи во вторник.
"Из-за ограничений, введенных Польшей в отношении граждан России, для поездки нашей спортсменки заявление на шенгенскую визу было подано через другую страну Европы. Заявку не одобрили. Виза Арины Федоровцевой
истекла в конце года, а в период праздников оформление новой через альтернативную страну оказалось невозможным", - уточняется в заявлении.
Федоровцевой 21 год, она выступает за "Фенербахче" с 2021 года, куда перешла из казанского "Динамо". Она является двукратной чемпионкой Турции (2023, 2024), обладательницей Суперкубка (2022, 2025) и Кубка (2024, 2025) страны.