ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле, заявила Пиньо

БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле и считает, что военная операция США открывает путь к демократическому переходу, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении Соединенных Штатов взять страну под контроль.
Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил, что Штаты сейчас управляют Венесуэлой, и его не надо об этом спрашивать.
"Мы не обсуждали, каким образом следует квалифицировать эти события, и не считаем этот вопрос наиболее значимым в данном контексте. Как уже отмечалось, происходящее создает возможность для демократического перехода в Венесуэле и открывает перспективу перехода, осуществляемого самим венесуэльским народом", - ответила она на вопрос о том, квалифицирует ли Еврокомиссия военную операцию США и похищение избранного президента Николаса Мадуро как государственный переворот, акт агрессии или вмешательство.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.