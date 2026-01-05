ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле, заявила Пиньо

БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле и считает, что военная операция США открывает путь к демократическому переходу, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении Соединенных Штатов взять страну под контроль.

"Мы не обсуждали, каким образом следует квалифицировать эти события, и не считаем этот вопрос наиболее значимым в данном контексте. Как уже отмечалось, происходящее создает возможность для демократического перехода в Венесуэле и открывает перспективу перехода, осуществляемого самим венесуэльским народом", - ответила она на вопрос о том, квалифицирует ли Еврокомиссия военную операцию США и похищение избранного президента Николаса Мадуро как государственный переворот, акт агрессии или вмешательство.