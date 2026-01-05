Рейтинг@Mail.ru
ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле, заявила Пиньо - РИА Новости, 05.01.2026
16:34 05.01.2026
ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле, заявила Пиньо
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, еврокомиссия, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Еврокомиссия, ООН, Удары США по Венесуэле
БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле и считает, что военная операция США открывает путь к демократическому переходу, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении Соединенных Штатов взять страну под контроль.
Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил, что Штаты сейчас управляют Венесуэлой, и его не надо об этом спрашивать.
Акция в Каракасе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Управлять Венесуэлой должен венесуэльский народ, а не США, заявили в ЕК
Вчера, 15:11
"Мы не обсуждали, каким образом следует квалифицировать эти события, и не считаем этот вопрос наиболее значимым в данном контексте. Как уже отмечалось, происходящее создает возможность для демократического перехода в Венесуэле и открывает перспективу перехода, осуществляемого самим венесуэльским народом", - ответила она на вопрос о том, квалифицирует ли Еврокомиссия военную операцию США и похищение избранного президента Николаса Мадуро как государственный переворот, акт агрессии или вмешательство.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ЕК не признала легитимность вице-президента Венесуэлы как главы страны
Вчера, 14:53
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресЕврокомиссияООНУдары США по Венесуэле
 
 
