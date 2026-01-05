В Днепропетровске снова прогремели взрывы

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Днепропетровске на Украине, сообщил украинский телеканал "Мы-Украина".

"В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.