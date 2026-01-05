https://ria.ru/20260105/dnepropetrovsk-2066447023.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровске на Украине, сообщает 24 телеканал. РИА Новости, 05.01.2026
в мире
