Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/dnepropetrovsk-2066447023.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2026
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровске на Украине, сообщает 24 телеканал. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T10:55:00+03:00
2026-01-05T10:55:00+03:00
в мире
россия
днепропетровск
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060269739_112:0:1202:613_1920x0_80_0_0_0e03b359f287e2e45fe4bfb03e17862d.jpg
https://ria.ru/20260105/kherson-2066440000.html
россия
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060269739_134:0:951:613_1920x0_80_0_0_e5b187d0a343e1af3f6ecfc68f866dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днепропетровск, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Днепропетровск, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

В Днепропетровске прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : ДСНС України
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровске на Украине, сообщает 24 телеканал.
"Взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Херсоне прогремели взрывы
09:35
 
В миреРоссияДнепропетровскУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала