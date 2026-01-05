Рейтинг@Mail.ru
"Грудь вываливалась наружу!" Теннисистка шокировала игрой без бюстгальтера - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Теннис
 
10:00 05.01.2026
"Грудь вываливалась наружу!" Теннисистка шокировала игрой без бюстгальтера
"Грудь вываливалась наружу!" Теннисистка шокировала игрой без бюстгальтера - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Грудь вываливалась наружу!" Теннисистка шокировала игрой без бюстгальтера
Такого тенниса мир ждал сотню лет. Красотка вышла на матч против легендарной спортсменки и затмила ее своим бюстом. РИА Новости Спорт разглядело всю ситуацию в... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
авторы риа новости спорт
2026
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
авторы риа новости спорт
Теннис, Авторы РИА Новости Спорт

"Грудь вываливалась наружу!" Теннисистка шокировала игрой без бюстгальтера

© Getty Images / PA ImagesЛинда Сигел
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Такого тенниса мир ждал сотню лет. Красотка вышла на матч против легендарной спортсменки и затмила ее своим бюстом. РИА Новости Спорт разглядело всю ситуацию в деталях.

Разврат на Уимблдоне

Уимблдонский турнир живет традициями. Клубника со сливками, Pimm’s и, конечно, форма исключительного белого цвета — все это не меняется на изумрудных кортах в пригороде Лондона более сотни лет. Но иногда чопорные английские порядки сотрясаются революционерами.
Секс-символ мирового тенниса послевоенного времени американка Гасси Моран стала первой в истории, надевшей на корте настолько короткую юбку, что фотографы устроили едва ли не драку за самые выгодные позиции съемки. Многие легли на землю, чтобы запечатлеть украшенного кружевами белья. Поднялся жуткий скандал, дошедший до британского парламента. Руководство Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета обвинило Моран в "вульгарности и разврате", после чего теннисистка на следующий матч под юбку надела шорты.
Зато мода на мини с тех пор не менялась. Что касается верхней части женского костюма — здесь тоже были попытки устроить переворот. Самый известный инцидент произошел в 1979 году с безвестной, в общем-то, американкой Линдой Сигел. Ей было 18 лет, и она только-только поступила в Южно-Калифорнийский университет. Но рейтинг позволял ей заявиться на Уимблдонский турнир.
Возможно, никакого скандала и не случилось, если бы не стечение обстоятельств. Выиграв первый матч на турнире, Сигел вышла по сетке на легендарную соотечественницу Билли Джин Кинг. Решив, что в чем попало такой исторический матч играть нельзя, она прикупила симпатичное, как ей показалось, платье с довольно глубоким декольте и открытой спиной. Бюстгальтер был не нужен. Линда вышла на корт.
Через несколько геймов она увидела целую батарею из фотографов, которые расположились не на уровне корта, как когда-то во время матча Гасси Моран, а на рядах повыше. Линда поняла, что платье ей слегка мало, и при каждой подаче ее грудь оказывалась за пределами границ, которые очерчивала ткань ее костюма. Сигел не сразу это заметила, чем сильно порадовала мужскую аудиторию.
Впрочем, сделать ничего Линда уже не могла. Если бы дело происходило в наши дни, интернет бы пестрел тысячами пикантных фотографий, а тогда вся слава досталась английским таблоидам, выходившими с заголовками Thanks for the mammaries (благодарность за фото груди на память, последнее слово в заголовке — каламбур), Game, set, out ("Гейм, сет, аут — в значении "наружу"), Win or bust (выражение, означающее "все ради победы", но последнее слово также можно трактовать как "бюст").

"Почему бы не показать природные богатства?"

Единственным человеком, на которого выпадавшие из платья Сигел прелести не произвели никакого впечатления, была ее соперница. Билли Джин Кинг уверенно победила со счетом 6:1, 6:3. После матча на пресс-конференции ее спросили о том, что она думает про наряд оппонентки. "Если ей нравится, то это замечательно, — ответила Кинг с ухмылкой. — Зрители точно были рады. Если природа тебя щедро одарила, почему бы это не продемонстрировать?"
Линда свалившуюся славу восприняла без энтузиазма. Сразу после матча за ней увязались несколько фотографов, предложивших фотосессии в бикини и без, но американская красотка им отказала. Репортеры не унимались и в большом количестве пришли на следующий день на парный матч с участием Сигел. Но она их разочаровала, выйдя на корт в ничем не примечательном наряде. А вскоре покинула Уимблдон.
Линда, по словам ее тренера Линн Ролли, очень сильно переживала, что влипла в такую скандальную историю. "Этот инцидент погасил в ней любовь к теннису", — рассказывала она. Сигел завершила карьеру, так ничего и не добившись. Хотя те две с небольшим тысячи зрителей матча с Кинг точно не забудут 18-летнюю американку с крутым бюстом.
ТеннисАвторы РИА Новости Спорт
 
