Власти Швейцарии отказались назвать сумму замороженных активов Мадуро

ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Кабмин Швейцарии отказался называть сумму замороженных активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщив, что всего распоряжением о заморозке активов затронуты 37 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя МИД конфедерации.

"Распоряжение (о заморозке активов) касается 37 человек, однако министерство не может предоставить никаких подробностей о стоимости соответствующих активов", - сообщило агентство.

Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет "до дальнейшего распоряжения".

Сообщается, что решение о заморозке активов "не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы" и введено "в качестве меры предосторожности".

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.