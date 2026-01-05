Рейтинг@Mail.ru
Власти Швейцарии отказались назвать сумму замороженных активов Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
21:57 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/aktivy-2066534750.html
Власти Швейцарии отказались назвать сумму замороженных активов Мадуро
Власти Швейцарии отказались назвать сумму замороженных активов Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
Власти Швейцарии отказались назвать сумму замороженных активов Мадуро
Кабмин Швейцарии отказался называть сумму замороженных активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщив, что всего распоряжением о заморозке активов... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:57:00+03:00
2026-01-05T21:57:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
швейцария
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
венесуэла
сша
швейцария
в мире, венесуэла, сша, швейцария, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, США, Швейцария, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН
Власти Швейцарии отказались назвать сумму замороженных активов Мадуро

AFP: кабмин Швейцарии отказался назвать сумму замороженных активов Мадуро

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Кабмин Швейцарии отказался называть сумму замороженных активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщив, что всего распоряжением о заморозке активов затронуты 37 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя МИД конфедерации.
"Распоряжение (о заморозке активов) касается 37 человек, однако министерство не может предоставить никаких подробностей о стоимости соответствующих активов", - сообщило агентство.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Мадуро с женой сидели вместе на заседании суда
Вчера, 20:56
Ранее в понедельник Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц.
Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет "до дальнейшего распоряжения".
Сообщается, что решение о заморозке активов "не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы" и введено "в качестве меры предосторожности".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ООН не получала никаких официальных объяснений от США, заявил представитель
Вчера, 21:06
 
В миреВенесуэлаСШАШвейцарияНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООН
 
 
Заголовок открываемого материала