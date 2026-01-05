https://ria.ru/20260105/aktivy-2066534750.html
Власти Швейцарии отказались назвать сумму замороженных активов Мадуро
Власти Швейцарии отказались назвать сумму замороженных активов Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
Власти Швейцарии отказались назвать сумму замороженных активов Мадуро
Кабмин Швейцарии отказался называть сумму замороженных активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщив, что всего распоряжением о заморозке активов... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:57:00+03:00
2026-01-05T21:57:00+03:00
2026-01-05T21:57:00+03:00
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Кабмин Швейцарии отказался называть сумму замороженных активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщив, что всего распоряжением о заморозке активов затронуты 37 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя МИД конфедерации.
"Распоряжение (о заморозке активов) касается 37 человек, однако министерство не может предоставить никаких подробностей о стоимости соответствующих активов", - сообщило агентство.
Ранее в понедельник Федеральный совет Швейцарии
распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро
и связанных с ним лиц.
Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет "до дальнейшего распоряжения".
Сообщается, что решение о заморозке активов "не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы" и введено "в качестве меры предосторожности".
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас
в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН
, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.