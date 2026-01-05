https://ria.ru/20260105/aeroport-2066507790.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 05.01.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:27:00+03:00
2026-01-05T18:27:00+03:00
2026-01-05T18:27:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066094565_0:87:3068:1813_1920x0_80_0_0_9b6b9992446e4f5cfb875ba6efc6294b.jpg
https://ria.ru/20260105/proverka-2066463938.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066094565_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_9a7035e862a62342172ea0c068ddd391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский"
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский"
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения