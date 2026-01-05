Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
18:27 05.01.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский"
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский"
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении временных ограничений в этих двух аэропортах.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
