Стало известно число женщин, осужденных за год в России
08:16 04.01.2026
Стало известно число женщин, осужденных за год в России
Стало известно число женщин, осужденных за год в России - РИА Новости, 04.01.2026
Стало известно число женщин, осужденных за год в России
Более 42 тысяч женщин были осуждены в России за первое полугодие 2025 года, свидетельствует данные Верховного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2026
2026
Новости
Стало известно число женщин, осужденных за год в России

В России за 2025 год были осуждены более 42 тысяч женщин

© РИА Новости / Владимир Песня
Следственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 42 тысяч женщин были осуждены в России за первое полугодие 2025 года, свидетельствует данные Верховного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, в России за первое полугодие 2025 года в отношении свыше 42 тысяч женщин были вынесены обвинительные приговоры, которые уже вступили в законную силу.
При этом число осужденных женщин почти не изменилось по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года: за первое полугодие 2024 года, как следует из статистических данных Верховного суда, обвинительные приговоры были вынесены в отношении более 40,4 тысячи женщин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Страну шатал — в тюрьму сел: олигархи тоже плачут
17 декабря 2025, 08:00
 
