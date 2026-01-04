https://ria.ru/20260104/zhenschiny-2066315159.html
Стало известно число женщин, осужденных за год в России
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 42 тысяч женщин были осуждены в России за первое полугодие 2025 года, свидетельствует данные Верховного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, в России
за первое полугодие 2025 года в отношении свыше 42 тысяч женщин были вынесены обвинительные приговоры, которые уже вступили в законную силу.
При этом число осужденных женщин почти не изменилось по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года: за первое полугодие 2024 года, как следует из статистических данных Верховного суда, обвинительные приговоры были вынесены в отношении более 40,4 тысячи женщин.