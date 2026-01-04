Рейтинг@Mail.ru
В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение
14:06 04.01.2026 (обновлено: 18:07 04.01.2026)
В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение
В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в Лазаревском районе Сочи, в Центральном районе - магнитуда 3, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, заявил... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:06:00+03:00
2026-01-04T18:07:00+03:00
происшествия, сочи
В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение

СОЧИ, 4 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в Лазаревском районе Сочи, в Центральном районе - магнитуда 3, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, заявил глава Сочи Андрей Прошунин.
«
"Эпицентр землетрясения располагался в акватории Чёрного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи. Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе - 3 балла… Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
Информация о силе толчков поступила от ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" в Обнинске, добавил Прошунин.
Глава Сочи рассказал, что сейсмическую активность почувствовали жители Лазаревского района Сочи в 13.00 мск в воскресенье. Он добавил, что в единую дежурно-диспетчерскую службу Сочи с сообщениями о подземных толчках обращались жители Магри, Лазаревского и Лоо.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Мексике произошло 936 афтершоков после землетрясения
3 января, 06:20
 
