МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России, Китая и Виргинских островов.
Под указом опубликованы списки компаний. Среди них 60 компаний - с регистрацией в России, 9 - в Китае и одна на Виргинских островах. В перечне есть заводы "Марс", "Полет", "Завод полупроводниковых приборов", опытно-конструкторское бюро "Гиперком", научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения, научно-исследовательский институт космических и авиационных материалов. Среди компаний с регистрацией в Китае - Russwill Telecom Limited, Hong Kong Skyrizon Holding Limited, Moji-Nano Technology Co.
Также он ввел санкции против пяти физических лиц из РФ.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
Не было бы счастья, да России санкции помогли
31 декабря 2025, 08:00