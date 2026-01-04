Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против 70 компаний - РИА Новости, 04.01.2026
13:02 04.01.2026
Зеленский ввел санкции против 70 компаний
Зеленский ввел санкции против 70 компаний - РИА Новости, 04.01.2026
Зеленский ввел санкции против 70 компаний
Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России, Китая и Виргинских островов. РИА Новости, 04.01.2026
в мире
россия
китай
украина
сергей лавров
в мире, россия, китай, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Китай, Украина, Сергей Лавров
Зеленский ввел санкции против 70 компаний

Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России, Китая и Виргинских островов

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России, Китая и Виргинских островов.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 января 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В тезисах о торговле США говорится о недопустимости санкций, заявила шерпа
3 января, 03:39
Под указом опубликованы списки компаний. Среди них 60 компаний - с регистрацией в России, 9 - в Китае и одна на Виргинских островах. В перечне есть заводы "Марс", "Полет", "Завод полупроводниковых приборов", опытно-конструкторское бюро "Гиперком", научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения, научно-исследовательский институт космических и авиационных материалов. Среди компаний с регистрацией в Китае - Russwill Telecom Limited, Hong Kong Skyrizon Holding Limited, Moji-Nano Technology Co.
Также он ввел санкции против пяти физических лиц из РФ.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Не было бы счастья, да России санкции помогли
31 декабря 2025, 08:00
 
В миреРоссияКитайУкраинаСергей Лавров
 
 
