Рейтинг@Mail.ru
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 04.01.2026 (обновлено: 09:23 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/zasedanie-2066319414.html
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Колумбия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с агрессией США в Венесуэле, а также ходатайствовала о проведении чрезвычайного совещания... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T09:20:00+03:00
2026-01-04T09:23:00+03:00
в мире
колумбия
венесуэла
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_213:47:2000:1052_1920x0_80_0_0_abdd219c8c4f6967980d149bfa3522fa.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066260314.html
колумбия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_7aa0f2bf111c97afe05fc472ad309eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, венесуэла, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Колумбия, Венесуэла, ООН, Удары США по Венесуэле
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Колумбия созвала заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 4 янв – РИА Новости. Колумбия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с агрессией США в Венесуэле, а также ходатайствовала о проведении чрезвычайного совещания Постоянного совета Организации Американских Государств (ОАГ) и встречи глав МИД стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), сообщила директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.
"Колумбия созвала заседание Совета безопасности ООН на понедельник. Также был направлен запрос на проведение чрезвычайного заседания Постоянного совета ОАГ и встречи глав МИД стран СЕЛАК, в котором Колумбия является председателем", - заявила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности Колумбии в городе Кукута.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп посоветовал президенту Колумбии быть осторожнее
3 января, 20:37
 
В миреКолумбияВенесуэлаООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала