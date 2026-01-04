https://ria.ru/20260104/zasedanie-2066319414.html
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Колумбия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с агрессией США в Венесуэле, а также ходатайствовала о проведении чрезвычайного совещания... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T09:20:00+03:00
2026-01-04T09:20:00+03:00
2026-01-04T09:23:00+03:00
в мире
колумбия
венесуэла
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_213:47:2000:1052_1920x0_80_0_0_abdd219c8c4f6967980d149bfa3522fa.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066260314.html
колумбия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_7aa0f2bf111c97afe05fc472ad309eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, венесуэла, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Колумбия, Венесуэла, ООН, Удары США по Венесуэле
Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Колумбия созвала заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле