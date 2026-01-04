Рейтинг@Mail.ru
Названа отрасль, в которой сильнее всего за год выросли зарплаты - РИА Новости, 04.01.2026
06:36 04.01.2026
Названа отрасль, в которой сильнее всего за год выросли зарплаты
Названа отрасль, в которой сильнее всего за год выросли зарплаты - РИА Новости, 04.01.2026
Названа отрасль, в которой сильнее всего за год выросли зарплаты
Наиболее сильно за последний год зарплаты в России выросли у издателей программного обеспечения – сразу на 137 тысяч рублей на конец октября, следует из... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T06:36:00+03:00
2026-01-04T06:36:00+03:00
россия
экономика, россия
Экономика, Россия
Названа отрасль, в которой сильнее всего за год выросли зарплаты

РИА Новости: сильнее всего зарплаты в России за год выросли у издателей ПО

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Наиболее сильно за последний год зарплаты в России выросли у издателей программного обеспечения – сразу на 137 тысяч рублей на конец октября, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Средняя зарплата в России увеличилась за 12 последних месяцев на 13,1 тысячи рублей и составила в октябре 99,7 тысячи рублей. При этом среди отраслей рост был зафиксирован у сотрудников 258 сфер деятельности, а спад – у семи.
Сильнее всего трудовые доходы подросли у сотрудников издательств программного обеспечения – на 137 тысяч рублей. Еще на 69 тысяч они увеличились у рыболовов, а на 55,5 тысячи – у сотрудников холдинговых компаний. В пятерку по темпам роста также вошли занятые в сфере аренды интеллектуальной собственности – на 50,7 тысячи рублей, а также разработчики строительных проектов – на 46,3 тысячи рублей.
В то же время наиболее сильное падение средних зарплат было у сотрудников инвестфондов – на 57,4 тысячи рублей за последний год.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
