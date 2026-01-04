https://ria.ru/20260104/yunited-2066403746.html
Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup
Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup
Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Италии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
спорт, белинда бенчич, жасмин паолини, сара эррани, united cup
Теннис, Спорт, Белинда Бенчич, Жасмин Паолини, Сара Эррани, United Cup
Теннисисты сборной Швейцарии обыграли итальянцев в матче United Cup
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Италии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы C прошла в Перте и завершилась со счетом 2-1 в пользу швейцарцев. Швейцарка Белинда Бенчич
(11-я ракетка мира) в женском одиночном разряде обыграла итальянку Жасмин Паолини
(8) со счетом 6:4, 6:3. У мужчин швейцарец Стэн Вавринка (157) уступил итальянцу Флавио Коболли (22) со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7). В парном матче Бенчич и Якуб Пауль обыграли итальянцев Сару Эррани
и Андреа Вавассори
- 7:5, 4:6, 10:7.
Швейцарцы выиграли оба своих матча на групповом этапе и обеспечили себе первое место. В заключительном матче 6 января итальянцы сыграют с французами.
Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.