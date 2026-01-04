Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Италии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.

Швейцарцы выиграли оба своих матча на групповом этапе и обеспечили себе первое место. В заключительном матче 6 января итальянцы сыграют с французами.

Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.