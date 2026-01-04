Рейтинг@Mail.ru
Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup
Теннис
 
22:08 04.01.2026
Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup
Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup
Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Италии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
РИА Новости Спорт
Новости
спорт, белинда бенчич, жасмин паолини, сара эррани, united cup
Теннис, Спорт, Белинда Бенчич, Жасмин Паолини, Сара Эррани, United Cup
Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Италии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы C прошла в Перте и завершилась со счетом 2-1 в пользу швейцарцев. Швейцарка Белинда Бенчич (11-я ракетка мира) в женском одиночном разряде обыграла итальянку Жасмин Паолини (8) со счетом 6:4, 6:3. У мужчин швейцарец Стэн Вавринка (157) уступил итальянцу Флавио Коболли (22) со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7). В парном матче Бенчич и Якуб Пауль обыграли итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори - 7:5, 4:6, 10:7.
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Вчера, 10:51
Швейцарцы выиграли оба своих матча на групповом этапе и обеспечили себе первое место. В заключительном матче 6 января итальянцы сыграют с французами.
Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе
Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе
Вчера, 16:08
 
Теннис
 
